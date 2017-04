Pag-uli: Mga Alaala at Pagbabalik

Higanti

Malakas na buhos ng ulan ang pagbabalik ng alaala sa kanya, sa kanila. Naghahabulan ang kulo ng kanyang sikmura at bigat ng kanyang buntong-hininga. Kinalabit niya ang gatilyo.

Overtime

Paulit-ulit ang lumalabas na mensahe sa laptop screen: Password incorrect. Please try again. SM Manila, SanMar. Kusang pumasok ang mga alaala. Tinanggap bilang password ang pangalang saglit nalimutan.

Dark Secrets

We were busy playing when inspectors dashed into the kitchen. The chief cook signaled to hide us at the backdoor. That was the time we remembered game over.

Pag-ulit, Pag-uli

F ang ibinigay niya sa nag-iisang estudyanteng bumagsak sa final exam. Pag-uwi, agad niyang naalalang ibigay ang summer class tuition para sa literature class ng kanyang live-in partner.

Boundaries

Naalala ng dean ang kanyang apology letter. Kinukuha na kasi ipa-file sa 201 sa HR. I like to ap… I would like to… I would like to resign…

Clouded Days

Your driver has arrived. D2 na po ako mam, san na kayo? Naalala niyang tingnan ang oras, 6:47 a.m. Pinindot niya ang cancel option at power off button.

Wilmor Pacay 3rd