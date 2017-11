Philippines’ Karen Ibasco wins Miss Earth 2017

Karen Ibasco, Philippines’ representative to the annual beauty pageant, was crowned Miss Earth 2017 on Saturday night at the Mall of Asia Arena in Pasay.

Completing the “elemental queens” are:

Miss Earth Fire: Lada Akimova (Russia)

Miss Earth Water: Juliana Franco (Colombia)

Miss Earth Air: Nina Robertson (Australia)

Below are the complete list of winners per round:

Top 8

Australia, Nina Robertson

Philippines, Karen Ibasco

Thailand, Paweensuda Drouin

Venezuela, Ninoska Vasquez

Colombia, Juliana Franco

Czech Republic, Iva Uchytilová

Netherlands, Faith Landman

Russia, Lada Akimova

Top 16

Thailand, Paweensuda Drouin

USA, Andreia Gibau

Russia, Lada Akimova

Tonga, Diamond Langi

Colombia, Juliana Franco

Angola, Ermelinda de Matos

Guatemala, Maria José Castañeda

Vietnam, Le Thi Ha Thu

Switzerland, Sarah Laura Peyrel

Bosnia and Herzegovina, Lela Karagic

Australia, Nina Robertson

Philippines, Karen Ibasco

Venezuela, Ninoska Vasquez

Netherlands, Faith Landman

Cameroon, Angele Kossinda

Czech Republic, Iva Uchytilová