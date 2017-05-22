Monday, May 22, 2017
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    By on News

    14398 QUAYZON, MARIA RHEALYN FRONGOSO
    14399 QUAYZON, MARVIN ANOYA
    14400 QUEJADAS, JASPER CHRIS CALIMLIM
    14401 QUELING, CRIS XENA LAURIO
    14402 QUEMAN, DENNIROSE RUECO
    14403 QUENDANGAN, JOSHUA MERCADO
    14404 QUEROBINES, CATHERINE CALOGCOG
    14405 QUERQUEZ, ARYANNE RIPALDA
    14406 QUESIDO, DAYETTE SOLIDARIOS
    14407 QUESTIN, MARIBETH MARIANO
    14408 QUEVEDO, CHERRY ANN LAGRAMA
    14409 QUEZON, CHRISTINE STA ANA
    14410 QUEZON, DAFNIE CHIN PASION
    14411 QUEZON, SARAH LYN LOU
    14412 QUEÑANO, LOVELY TORIO
    14413 QUIA, BESSY MAE LIM
    14414 QUIABANG, ELENA CADONGONAN
    14415 QUIAMBAO, ADERLY MANLAPAZ
    14416 QUIAMBAO, APRIL JOY NUQUI
    14417 QUIAMBAO, MICHAEL BRYAN BERMEJO
    14418 QUIAMCO, RICHELLE REMAS
    14419 QUIAÑO, REMA FLORES
    14420 QUIBAN, JEOFFRY CAYAS
    14421 QUIBER, ROSE ANN SALAZAR
    14422 QUIBOY, RUFFA MAE CAIGOY
    14423 QUIBUYEN, ARK DANIEL DIAZ
    14424 QUIBUYEN, JHON ACE MAGAWAY
    14425 QUIBUYEN, PRECIOUS NIÑA GACUSAN
    14426 QUIDATO, IAN ESCLETO
    14427 QUIGAMAN, JOANN SANCHEZ
    14428 QUIJADO, ROMELYN BALANSAG
    14429 QUIJANO, IRISH JOY PICAZO
    14430 QUIJANO, PAT ONTAL
    14431 QUIJANO, REY ABRIGO
    14432 QUIJANO, ROMARIE LATI
    14433 QUIJANO, RONALD MICHAEL ROXAS
    14434 QUIJANO, SHINIE CLAIR DILOY
    14435 QUIJANO, SWEET JUSTINE ABUNIO
    14436 QUIJARDO, CZARBY SHANE VILLANUEVA
    14437 QUIJARDO, ROSLYN ALMANSOR
    14438 QUILA, ELOISA MARIE BANTANOS
    14439 QUILA, VERNIE PAREL
    14440 QUILAKIL, MARY JOY SIMBAJON
    14441 QUILALA, MONALIZA ERUM
    14442 QUILANG, VINA MARIE DINANGWATAN
    14443 QUILATES, EDMUND JR BAUTISTA
    14444 QUILATON, MARRY CRIS HALLIG
    14445 QUILES, MARY ANN ROBIEGO
    14446 QUILICOT, EARL ANTHONNY CLAPANO
    14447 QUILILAN, MARIE KATHLEEN MUÑOZ
    14448 QUILIOPE, RACHELLE REGALA
    14449 QUILLO, CHRESZA JEAN LARIDA
    14450 QUILONDRINO, EDGAR RANES
    14451 QUIMAT, RENA MAE MAHILOM
    14452 QUIMORA, MYLA BERENGUER
    14453 QUIMOT, RAYLYN CALIBARA
    14454 QUIMSON, CHARLOTTE GARCIA
    14455 QUIMSON, RUSSELL KENNETH VILLANUEVA
    14456 QUINAIN, SHELDON LOMONGO
    14457 QUINAO, GIRLIE DELMONTE
    14458 QUINATADCAN, ELVIE LANGUIDO
    14459 QUINDALA, JOYEE IMAZE HERNANDO
    14460 QUINDIAGAN, FOY ROBIN BELLIOT
    14461 QUINDO, CHRISTINE MAE GORGONIA
    14462 QUINDO, PAUL ANDREW TUBONGBANUA
    14463 QUINDOY, NEIL ROLAND LANDICHO
    14464 QUING, RAZEL MARTIN
    14465 QUINLAT, KAREENE KIM HERVILLA
    14466 QUINLOG, JEAN POLINAR
    14467 QUINQUITO, QUERWEN BAGUIA
    14468 QUINSAAT, RANI FAYE QUIBAN
    14469 QUINTANA, RONIO RENTILLO
    14470 QUINTANS, JASMIN DAÑO
    14471 QUINTAS, KRISTINE BOTICARIO
    14472 QUINTO, FRANLEE DEL ROSARIO
    14473 QUINTO, IRENE GRACE LUMIBAO
    14474 QUINTO, JANSSEN MORENO
    14475 QUINTO, KAMIL ANN ESPINOZA
    14476 QUINTO, LEOVINA ELIBETO
    14477 QUINTO, MARGELITA JAVIER
    14478 QUINTO, RESHELLE AQUINO
    14479 QUINTO, ROSE ANN CALIGUIRAN
    14480 QUINTOS, RUBIELYN TOBIAS
    14481 QUINZON, JOLLY QUINITO
    14482 QUIPIT, ANELITA CONEJAN
    14483 QUIPIT, JERECEL CORBITA
    14484 QUIQUINO, LEAH MANRIQUE
    14485 QUIRANTE, AILYN MEJORADA
    14486 QUIRANTE, EVA CLARISSE BARNAYJA
    14487 QUIRANTE, GENEIL GONZALES
    14488 QUIRANTE, MARY JAQUILYN TUGADO
    14489 QUIRANTE, MAY CUNANAN
    14490 QUIRANTE, ROCHELLE SALES
    14491 QUIREQUIRE, MARIANETH BARACA
    14492 QUIRIMIT, JANE BACWO
    14493 QUISIL, CHARELYN BATULAN
    14494 QUISIL, JAMAICA RAFALES
    14495 QUISMUNDO, JUDY ROSE CADUNGOG
    14496 QUISQUIS, MARYBELL SUDARIO
    14497 QUITA, RICHIE CAÑOSA
    14498 QUITALEG, JOY ARAMBULO
    14499 QUITAYEN, BONNA JANE JUNTILLA
    14500 QUITCO, JAE CHARISSE PURAY
    14501 QUITO, JEROME DONATO
    14502 QUITONG, GLORIEFE AG-AG
    14503 QUITOR, CRIZLEJYNE MAGBANUA
    14504 QUITOR, PHILIP RAPISTA
    14505 QUITOS, EMELO MARTIN
    14506 QUIZON, CAMILLE TORRE
    14507 QUIÑO, BETHEL GRACE CABALLO
    14508 QUIÑO, GAZA EVA DERROTA
    14509 QUIÑO, JENESON PELONES
    14510 QUIÑO, JESSAMEN DERROTA
    14511 QUIÑONES, JANET ROLDAN
    14512 QUIÑONES, KIMBERLY ORIÑA
    14513 QUIÑONES, MARIGRACE MARQUITA
    14514 QUIÑOPA, ALBERTO SALAMANCA
    14515 RAAGAS, AGNES MAE LAZARTE
    14516 RAAGAS, JENNA HILOMEN
    14517 RAAGAS, ROWENA LUCIN
    14518 RABACA, ARRENZA GONZALES
    14519 RABACA, CHRISTINE FLORES
    14520 RABADILLO, JONATHAN VILLAHERMOSA
    14521 RABAL, NEMIA LYN FLORENCIO
    14522 RABANG, ALLAN TABI
    14523 RABANO, MEL ANTHONY OYARDO
    14524 RABANZO, GERALD PEÑA
    14525 RABAÑO, AIZA ALISAN
    14526 RABE, JEROME REPIL
    14527 RABI, ANGELYN MEMBROT
    14528 RABI, MA CRESILDA CILLADO
    14529 RABINA, MICHELLE MALAYA
    14530 RABINO, ANGIE APLACADOR
    14531 RABINO, DENISE MARIE LOUISE SUGANOB
    14532 RABOR, MARICAR JACOBO
    14533 RABOR, RUTCHIEL SUAREZ
    14534 RABOY, ANNALYN JIMENEZ
    14535 RABOY, ARLENE NECOR
    14536 RABOY, MAGIE OBISPO
    14537 RABUSA, LEA CARMELA TANGONAN
    14538 RABUYA, RICHELLE MAE OBRE
    14539 RACADIO, MARIA ARSENIA IMMACULADA ABAD
    14540 RACADIO, REMEDIOS ROSARIO ABAD
    14541 RACCA, ABRAHAM PERRAL
    14542 RACCA, MERILOVE ICHON
    14543 RACELIS, LYKA NAGRAMPA
    14544 RACELIS, MELODY PARAS
    14545 RACELIS, RICA PAULA EMPLEO
    14546 RACHO, JUDITH SITOY
    14547 RACMAN, NAFIDAH JALMANI
    14548 RACOMA, ROSE ANN JUACALLA
    14549 RADA, ALBERTO JR MALABARBAS
    14550 RADAM, ARANTXA ADOLFO
    14551 RADIA, MALIKAH-NOUR SUMNDAD
    14552 RADIA, SITTIE NIHAYA SANGBA-AN
    14553 RADJA, ABDULMANNAN HABIH
    14554 RADJAIE, GLEZEL FABREGAS
    14555 RAFAEL, IRENE QUIMSING
    14556 RAFANAN, JAMES ANTOLIJAO
    14557 RAFER, GEWELINE GODOYO
    14558 RAFER, LYKA DAZA
    14559 RAFOLS, JEO PHFI GILLERA
    14560 RAFOLS, PRAISE MAGDATO
    14561 RAGADIO, MARYLYNN ACOT
    14562 RAGADIO, PAULINE TABOT
    14563 RAGAN, MERLINDA PASION
    14564 RAGANAS, CATHERINE MAE OPISYAL
    14565 RAGAS, ALDRIN LINAY
    14566 RAGAS, ROBERTO JR MONGADO
    14567 RAGASA, DARYL BALAIS
    14568 RAGASAJO, SHARMINE GABUTAN
    14569 RAGODON, ELGIE MAE SEGUI
    14570 RAGONOT, HAZEL NISNISAN
    14571 RAGUNTON, NOEL SUERTE
    14572 RAGUNTON, PRINCES JOY TORRES
    14573 RAJAGOPAL, MA LOUEDJE TALINGTING
    14574 RAMA, LOURDES RODRIGUEZ
    14575 RAMA, REMEDIOS DAREEN LIAD
    14576 RAMACULA, EDGARDO QUEROBINES
    14577 RAMAO, CRISTIN MONIQUE MONTES
    14578 RAMAS, CRISTINA BASCO
    14579 RAMBAOA, EMELITA MAMPARO
    14580 RAMBAYON, THEA MONIQUE SICAT
    14581 RAMBUYAN, MAE ANNE GAYNILO
    14582 RAMEL, LEONARD PIO ABIBICO
    14583 RAMELO, LAILANE BERMUDEZ
    14584 RAMIL, KAY CEE REYES
    14585 RAMIREZ, ALLAN REY PACQUIAO
    14586 RAMIREZ, ANGELYNE VASQUEZ
    14587 RAMIREZ, ARDIE CABUTAJE
    14588 RAMIREZ, ARMIE ELLOREN
    14589 RAMIREZ, CAROLYN SURIO
    14590 RAMIREZ, CHERILYN MACEDA
    14591 RAMIREZ, CHRISTINE VAÑO
    14592 RAMIREZ, CRYSTAL
    14593 RAMIREZ, DIVINE DURUIN
    14594 RAMIREZ, EDRALYN BELTRAN
    14595 RAMIREZ, ELEAZAR JR GIVA
    14596 RAMIREZ, ELLEN GEE PEREZ
    14597 RAMIREZ, JANETE TENORIO
    14598 RAMIREZ, JANINA RUTH DELA CUESTA
    14599 RAMIREZ, JOHNREX SANDRO
    14600 RAMIREZ, JOVEN SUNDIAM
    14601 RAMIREZ, JULIE ANN BRINGAS
    14602 RAMIREZ, JUNIL VALLESPIN
    14603 RAMIREZ, KRISTINE CHATE JARAVATA
    14604 RAMIREZ, MELISSA GODOY
    14605 RAMIREZ, MICHELLE BALAYO
    14606 RAMIREZ, NELIZA VALMORIDA
    14607 RAMIREZ, NORIECEL ALDOVINO
    14608 RAMIREZ, REMY ROSE YANSON
    14609 RAMIREZ, REYNANTE GUTIERREZ
    14610 RAMIREZ, ROMEO JR VICENTE
    14611 RAMIREZ, RUTH CHARISSE RUFLO
    14612 RAMIRO, PETER JACINTO JR ADLAWAN
    14613 RAMISCAL, DANNY BOY RODRIGUEZ
    14614 RAMISO, REGIE AUREO
    14615 RAMO, SAMSON ROSIE
    14616 RAMONES, ROMARK LIM
    14617 RAMONES, ROSE-ANN MANGUIRA
    14618 RAMORAN, CLAIRE MINGO
    14619 RAMORES, MADGE CLOWIE BUSTILLO
    14620 RAMORES, RACHALLE JACOB
    14621 RAMOS, AIRA CABERO
    14622 RAMOS, ALLEN FRONDARINA
    14623 RAMOS, ALVIN CERDO
    14624 RAMOS, AMIDAH MANGORANGCA
    14625 RAMOS, ARIANE DULAWAN
    14626 RAMOS, ARISTIO PADILLA
    14627 RAMOS, CENNELEEN VIVIEM LACSON
    14628 RAMOS, CHARRY LOU PERILLO
    14629 RAMOS, CHRISTINE MARQUEZ
    14630 RAMOS, CLEYENNE JOY CASAS
    14631 RAMOS, CRISTINA LOPEZ
    14632 RAMOS, DIANA ROSE SALES
    14633 RAMOS, EKZER ANNE VINZENT CHANCOCO
    14634 RAMOS, ERICA MHAY PACIA
    14635 RAMOS, GARLAND JR CASABAR
    14636 RAMOS, GEORGE HUSSEIN MENDOZA
    14637 RAMOS, GLADYS GRACE NAJOS
    14638 RAMOS, GLENVERLY STONE CRUZ
    14639 RAMOS, HANNA ROSE ABALOS
    14640 RAMOS, HANNAH MAYE DELA CRUZ
    14641 RAMOS, HYA MORTEL
    14642 RAMOS, JAMES MICHAEL ROXAS
    14643 RAMOS, JANNA MARIA TOMASA DESIDERIO
    14644 RAMOS, JEAN ANTONIETTE MAPUTI
    14645 RAMOS, JENNIFER PIDOT
    14646 RAMOS, JENNYLYN PALER
    14647 RAMOS, JEREMIAH CARIÑO
    14648 RAMOS, JESSELYN CRISELLE TORRES
    14649 RAMOS, JHANICA PERIO
    14650 RAMOS, JIN GAY DELA CRUZ
    14651 RAMOS, JOAN CARUMBA
    14652 RAMOS, JOAN MAE LINDA
    14653 RAMOS, JOANA CABANBAN
    14654 RAMOS, JONALYN DE LEON
    14655 RAMOS, JOSEPH SAMPILO
    14656 RAMOS, JUANITO ANGELO RIVA
    14657 RAMOS, JULIUS ANTHONY ADVINCULA
    14658 RAMOS, KELVIN DE GRACIA
    14659 RAMOS, KIMBERLY MAE GABAYNO
    14660 RAMOS, KRISTINE MAE GABORNE
    14661 RAMOS, LEAH MARIE VILLANUEVA
    14662 RAMOS, LENCY FERRER
    14663 RAMOS, LISA DANGA
    14664 RAMOS, LOUIE CASTROVERDE
    14665 RAMOS, LOURDES BANTOTO
    14666 RAMOS, LUCILLE NIZA
    14667 RAMOS, LUDY LYN SIMBULAN
    14668 RAMOS, MA LEONORA DELA CRUZ
    14669 RAMOS, MADELAINE MONROY
    14670 RAMOS, MADELYN HINAL
    14671 RAMOS, MANUEL LALONGISIP
    14672 RAMOS, MANUEL IV DANAO
    14673 RAMOS, MARICAR MALLILLIN
    14674 RAMOS, MARY JELISA DOCTOLERO
    14675 RAMOS, MARY JOY RAMIREZ
    14676 RAMOS, MELANIE ALPUERTO
    14677 RAMOS, MELCHOR TORLAO
    14678 RAMOS, MICHELLE GARRO
    14679 RAMOS, NIÑA CARLA SAN JUAN
    14680 RAMOS, NOREEN LEIGH BOSQUE
    14681 RAMOS, RACHEL ANN RIVERA
    14682 RAMOS, RANDOLF II PAGAPULAAN
    14683 RAMOS, ROLANDO FERRER
    14684 RAMOS, ROSSELLE YALUNG
    14685 RAMOS, ROWENA PABLO
    14686 RAMOS, SHAIRA PUNO
    14687 RAMOS, SHEILA SOBREVEGA
    14688 RAMOS, THOM KENNETH TABUA
    14689 RAMOS, VINCENT TORRES
    14690 RAMOS, YEN FIGURACION
    14691 RAMOS, YURII CORONEL
    14692 RANAN, JOAN ACASO
    14693 RANARIO, TEODORO PANIA
    14694 RANCE, MICHELLE DAUPLO
    14695 RANCHES, NATHALIE PASCUA
    14696 RANES, METCHEL RAMAYRAMAY
    14697 RANESIS, ADONIS BANGUIS
    14698 RANGA, ROSE MARY ESQUIBEL
    14699 RANIEL, NATHALIE JANE GLODO
    14700 RANIGO, AILYN NICODEMUS
    14701 RANIN, ELISA ARANCON
    14702 RANOCO, JENESA BONIO
    14703 RANOCO, PRINCESS JEAN JUMAO-AS
    14704 RANOCO, ROSEFEL LUNA
    14705 RANTAYO, JENET SARMIENTO
    14706 RAON, MICHELLE MOLINA
    14707 RAPADAS, GUILLEN CRIMEN
    14708 RAPADAS, MICHAEL BRYAN LARANJO
    14709 RAPALES, MOSES LANUZA
    14710 RAPANOT, GLADYS MENDOZA
    14711 RAPATAN, MA DAISY AMOR BAYOTAS
    14712 RAPIS, JOVELYN PELEMBERGO
    14713 RAPISORA, RUSSEL SOLETA
    14714 RAPISTA, ANDELYN LUOT
    14715 RAPISTA, LOIDA LANE ORGINO
    14716 RAPISTA, MARVIN MONTALES
    14717 RAPOLS, HELEN JABAYBAY
    14718 RAPOSAS, SHARI MARO RESURRECCION
    14719 RAQUEL, DEXTER JOHN FLORES
    14720 RAQUEL, JULIUS MAGARU
    14721 RAQUEL, MARLON BIGNOTEA
    14722 RAQUINIO, STEPHANIE JANE LAGUATAN
    14723 RAQUIZA, ZAPHERA JIMENEZ
    14724 RARA, JHUN MORRIS AZORES
    14725 RARAMA, ARIANE FREY TAMONDONG
    14726 RARAMA, KEITH JAN AXL DE POLONIA
    14727 RARO, REGGIE NOBLE
    14728 RASAY, JUNALYN OGANO
    14729 RASCO, ALBERT ANDAYA
    14730 RASCO, ANALYN FLORES
    14731 RASONABE, RUBYLYN BALBIDO
    14732 RASONABE, SHEENA DESIREE PABUALAN
    14733 RASONABLE, ABBY FRANCE ANADILLA
    14734 RASOS, CHRISSA ANN BUCANEG
    14735 RATILLA, JEIA ROSS DELA CRUZ
    14736 RATON, RALPH EMERSON LICUDINE
    14737 RAUF, WIDAD OMAR
    14738 RAUZA, CLARA DIANNE LANDAYAN
    14739 RAVAGO, ROCHELLE RODRIGUEZ
    14740 RAVANES, JOAN YONSON
    14741 RAVELO, DESIREE LUGMA
    14742 RAVELO, EUGENE FRED DONOSO
    14743 RAYA, JENNY LIPIT
    14744 RAYCO, PAULA GRACE BALINGIT
    14745 RAYGON, CESSY ALIAN
    14746 RAYMAN, YSMAEL SOBREVILLA
    14747 RAYMUNDE, MAE SHIELLE ANN POLINAR
    14748 RAYO, JESSA GREGORIOS
    14749 RAYO, RUSSEL GERALD CRUZ
    14750 RAYOS, MAY ANN ROSE ANGELES
    14751 RAZO, ERNALYN MONILLA
    14752 RAZO, JOEMILA CABAL
    14753 RAZO, MICAHZORA MACANDOG
    14754 RAZON, GENESIS VENEGAS
    14755 RAZON, JOSEFINA MANAHAN
    14756 RAZON, JULLY FE DELA CRUZ
    14757 RAZON, MARIA CRISTINA SERRANO
    14758 RAZON, MARJOREE HOPE GARCIA
    14759 RAZON, MATT JORDAN CARIAGA
    14760 RAÑA, TOMY COLINARES
    14761 RAÑIN, JONAH SHIELA BOSOBOSO
    14762 RAÑOCO, MIKAELA CHARMIAN VALERIO
    14763 RAÑOFA, CHARLENE JOY GUISINGMADALI
    14764 RAÑOLAS, RAFFY RANOCO
    14765 RAÑOLAS, ROCEL CABAHUG
    14766 REAL, ANGELA DIBDIB
    14767 REAL, MADONNA BONDAD
    14768 REALIZA, CLEOPATRA CESAR
    14769 REALUBIT, ALICIA MARIE DE LUNA
    14770 REAS, REALYN FERNANDEZ
    14771 REATAZA, ELA PACIS
    14772 REBATO, LINETH GIRAY
    14773 REBATO, OLIVER VIDAL
    14774 REBATON, RENZEN RERA RAQUINEL
    14775 REBAY, VON JEFFREY MONTES
    14776 REBLANDO, NEIL PAOLO
    14777 REBLANDO, RUBY RAMOS
    14778 REBLEZA, GLEN MARK DUHIG
    14779 REBODOS, BEVERLY ORDUÑA
    14780 REBOLLIDO, MA SHIELA SOL VILLARTE
    14781 REBOREDO, JAMES RHANDAL SABIANO
    14782 REBUYON, CRISCELNA DEE CHUA
    14783 RECAPLAZA, JANELLA MARIE BASILA
    14784 RECARE, ROSALIA MAE MACAYAYONG
    14785 RECIDE, DANTE GABRIEL I PATACSIL
    14786 RECILES, MARISSA TIERRA
    14787 RECILLA, CAMILLE LINATOC
    14788 RECILLA, RUDILYN VILLADAR
    14789 RECLOSADO, ALFRED JEFFERSON MERCADO
    14790 RECLOSADO, MARIA SHERILL RANCHES
    14791 RECODIG, JIMMY JR GLORIANE
    14792 RECODOS, SARAH JOY DELA CRUZ
    14793 RECOMONO, ROSELLE PATROCENIO
    14794 RECTA, ROMELYN MANZO
    14795 RECTO, JENNELYN ABILLAR
    14796 RECTO, JOHN ISSEL ARAÑO
    14797 RECUERDO, MARICOR EDER
    14798 RED, DIANA JOVELLANOS
    14799 RED, ESTEBAN JR VASQUEZ
    14800 REDIDO, ROELA TAÑECA
    14801 REDITO, RENANTE ALTAMERO
    14802 REDITO, RODORA UGUIL
    14803 REDOBLADO, JESSEL DIACOMA
    14804 REDOBLE, SORAYA LANDA
    14805 REDONDO, HAZEL BARRERA
    14806 REDONDO, JUNKO JAY DELA CRUZ
    14807 REED, NERISSA CRUZ
    14808 REFERENTE, JONATHAN IGLESIAS
    14809 REFORMA, ANALENE RAMOS
    14810 REFREA, MYLA BATIAO
    14811 REFUERZO, CHRISTINE MIRANDA
    14812 REGALA, MICHELLE CASAYURAN
    14813 REGALA, MICHELLE ANN CAOILE
    14814 REGALA, SHIELA MARIS NUQUI
    14815 REGALADO, EUPRIME BANEZ
    14816 REGALADO, LEDA LIBO-ON
    14817 REGALADO, VANELYN LEONIDA
    14818 REGALARIO, ALELI OCBIAN
    14819 REGALARIO, JOSHUA HERMOSA
    14820 REGALLA, MAE CELESTIAL
    14821 REGALO, CINDERELA ARCENIO
    14822 REGASPI, JIRAH JAY BARRETE
    14823 REGAÑON, GRACE GUECO
    14824 REGIDOR, CHRISTINE JOY CRISOLO
    14825 REGIS, AGNES ARENA
    14826 REGIS, CINDY MAGPILI
    14827 REGIS, EMILY CONSTANTINO
    14828 REGLOS, RICA MANALILI
    14829 REGUA, STELLA ALVIAR
    14830 REGULACION, MAE COLUMBRILLO
    14831 REINTIGRADO, ROLLY JAY JR CABACCAN
    14832 REJAS, JHENEBETH PATIÑO
    14833 RELACION, APRIL GRACE
    14834 RELADO, GRACE ANNE LEAL
    14835 RELAMPAGOS, JINKY MABULAY
    14836 RELANO, CRISANIE NOBLEZA
    14837 RELATOR, LEONARD HELORENTINO
    14838 RELLAMA, CARA SHAIRA MERCADER
    14839 RELLES, ABDIEL TOLEDO
    14840 RELLORA, WILANIE BRILA
    14841 RELLORES, GILETH LOSTRE
    14842 RELLOSA, MARIZ RIVERA
    14843 RELLOSO, FLORDELIZA SANCHEZ
    14844 RELOBA, ARLENE QUIJANO
    14845 RELOCANO, JOHN HAROLD POBEDA
    14846 RELOJ, XAVIER ANTONIO CORONEL
    14847 RELORCASA, NOEMI SANCHEZ
    14848 RELUNIA, POLLY MAE SANCHEZ
    14849 RELY, CHRISTOPHER JOHN DANGANAN
    14850 REMANDABAN, EDGAR JR PRUDENCIADO
    14851 REMATA, DUNNE BINGTAN
    14852 REMEDIO, GILBERT PAAÑO
    14853 REMEGIO, JASON AVILA
    14854 REMERTH, JIMLYN YAMAN
    14855 REMO, RONEL REYES
    14856 REMOLA, JOAN BICAS
    14857 REMOLANO, ARLENE RAFOLS
    14858 REMOLANO, EDUARD ESTEBAN
    14859 REMOROZA, JOYMIE ROSE CONDONAR
    14860 REMOTO, AIMEE DIZON
    14861 REMPERAS, CAREL JOY GARIN
    14862 REMPIS, RENEE COLLEEN SORIANO
    14863 REMUDARO, ETHEL RIA LIM
    14864 RENDORA, JEAN RAQUEL OMANG
    14865 RENIEDO, FATIMA BERKIS BARREDO
    14866 RENIVA, NESCELLE MARIA RAGOT
    14867 RENOMERON, FEDELYN EDRADAN
    14868 RENTIGRO, MARGIE PASCUA
    14869 REODIQUE, SARAH MAE LEAL
    14870 REOLIQUIO, MINA JOY RABACAL
    14871 REOLO, CLAUDIA GUEVARRA
    14872 REOMA, RENALY CAMPO
    14873 REOMALES, KARLA GAIL BRUTAS
    14874 REONDANGA, MARIA ELENA ATIAN
    14875 REOYAN, ARCRIS AMBALA
    14876 REPAJE, DANNIEL CALIDAYAN
    14877 REPALDA, RINA ABELLA
    14878 REPANCOL, VICENTE RESULTAY
    14879 REPORTE, ANA NEST LAPOTAJE
    14880 REQUEZA, NIKKA BUSTAMANTE
    14881 REQUILME, GLECYL AVENIDO
    14882 REQUIRO, RANDY ALORA
    14883 REQUIRON, ZELAICA CUALBAR
    14884 RESARE, JULIET ARZANAN
    14885 RESCO, AIKING EMMANUEL DAWANG
    14886 RESCO, RAQUEL ADAY
    14887 RESMA, AVIGAIL JONAH BACALARES
    14888 RESMA, ELISA GULMATICO
    14889 RESNERA, JONNALIE APIAG
    14890 RESOLA, KATHLEEN JALAO
    14891 RESOLME, AKILA MAY DUQUE
    14892 RESOSO, MARIA GERMAMAE LONGKIAO
    14893 RESPECIO, RHEA PALARCA
    14894 RESPICIO, APPLE AGGABAO
    14895 RESPICIO, MA YSALOU RAMILO
    14896 RESPLANDOR, SHERLYN HINAGPISAN
    14897 RESPONDE, PRINCESS MAY VEGA
    14898 RESQUICIO, LENY DINGCOL
    14899 RESQUID, JASMIN URMAZA
    14900 RESTAURO, ABIGAIL MANALASTAS
    14901 RESTOR, MADELEINE AMPER
    14902 RESUELLO, MARK ANTHONY PACULAN
    14903 RESUENTO, MARIANNE MAE GOM-OS
    14904 RESUEÑO, EMERISA RUFO
    14905 RESULTA, KARLA KRISTINA SORIANO
    14906 RESURRECCION, IAN PAGUNSAN
    14907 RESURRECCION, RICHELL CINDY TESIORNA
    14908 RETANA, RONA JUATAS
    14909 RETARINO, MARY RUTH LONGARA
    14910 RETERACION, CRISELDA ABELLA
    14911 RETES, RALPH KEVIN BULACJA
    14912 RETIRO, LIBELIZA ROXAS
    14913 RETIRO, MA CHRISTINE LACHICA
    14914 RETITA, KIM JOSHUA ALINSUB
    14915 RETIZA, SAMUEL BAYABAY
    14916 RETORBAR, JENISSA
    14917 RETOSAS, PINKY CANAYA
    14918 RETUERTO, SUNSHINE CAJOLO
    14919 REUYAN, LOVELY ROSE BAGALANON
    14920 REVADILLA, AUDREE MARCHELENE CRUZ
    14921 REVADINERA, MARY JOY AYURO
    14922 REVELO, REGIN QUIÑO
    14923 REVERENTE, MELMAR BERMUDO
    14924 REVILLA, HONEY GAY TRACES
    14925 REVILLA, JOHN MICHAEL MARONILLA
    14926 REVILLAS, JOHNNY BOLENG
    14927 REVILLEZA, JOANNA GUTIERREZ
    14928 REVOCAL, AIZA INGARAN
    14929 REX, LAARNIE JESSA GO
    14930 REYEL, LEANNE GEL LABRA
    14931 REYES, ALDRIN MARTIREZ
    14932 REYES, ALFREDO JR PANTALEON
    14933 REYES, ALLYN JAY KRISTINE CREDO
    14934 REYES, ALYSSA MARIE DACIAN
    14935 REYES, ANGELICA ORTIZ
    14936 REYES, ANGELO DIEM PONTERES
    14937 REYES, ANTHONY VILLACAMPA
    14938 REYES, AQUINO JR CARREON
    14939 REYES, BERNIEDETH QUIJANO
    14940 REYES, CARMINA RONQUILLO
    14941 REYES, CHRISTINE BURGOS
    14942 REYES, CORAZON GLADYS LAYAGON
    14943 REYES, CRESELDA MENDOZA
    14944 REYES, DEONETTE BIANCA CARONONGAN
    14945 REYES, DIANA ARIMBUYUTAN
    14946 REYES, EFREN JR AQUINO
    14947 REYES, EMMANUEL NAPUTO
    14948 REYES, FELICIANA ANGELES
    14949 REYES, FLERIDA RUTH DIANO
    14950 REYES, JACILYN
    14951 REYES, JAMES ILDEFONZO
    14952 REYES, JENY-AN PAYUMO
    14953 REYES, JESSA PADILLO
    14954 REYES, JESSIE BRILLANTE
    14955 REYES, JOANA ELEJIDO
    14956 REYES, JOHN CARLO JOSON
    14957 REYES, JOHN GABRIEL CABREZA
    14958 REYES, JONATHAN MICHAEL ALCARAZ
    14959 REYES, JOVI MAY BUHAY
    14960 REYES, KANE CHARLENE LAMEYRA
    14961 REYES, KARL CHRISTIAN
    14962 REYES, KIMBERLY LOREN ABELLA
    14963 REYES, KIMBERLY ROSE PASCUAL
    14964 REYES, LEIFRANCE JOCHE MATIAS
    14965 REYES, LIRA JOANNE TRIBO
    14966 REYES, LOUIE MARZAN
    14967 REYES, MA DIANA JAZMINES
    14968 REYES, MA SHELLA DE LARA
    14969 REYES, MAE ANN ACAYEN
    14970 REYES, MAGDALENA ADALLA
    14971 REYES, MANILYN VILLAROSA
    14972 REYES, MARIA ELSIE MOLO
    14973 REYES, MAY TURBELA
    14974 REYES, MHEAN PANGANDIAN
    14975 REYES, MICHAEL ANGELO ABALES
    14976 REYES, MONICA FRANCINE INEZ ALCID
    14977 REYES, NICOLE ALEGRE
    14978 REYES, PATRICK LEMUEL VILLARBA
    14979 REYES, RAYMOND JOSEPH CADAVILLO
    14980 REYES, REGINA MIRABEL
    14981 REYES, RHENACELLE DOLLERA
    14982 REYES, RICA JOY CAGAS
    14983 REYES, RISELLE ANN ALEJANDRO
    14984 REYES, RIZA MAGALONA
    14985 REYES, RONNIE DONATO
    14986 REYES, SABRINA DOMINGO
    14987 REYES, SAMUEL AMBATALI
    14988 REYES, SHALLY BERMODEZ
    14989 REYES, SHELA
    14990 REYES, SOLON III VILLAMOR
    14991 REYMUNDO, JUNEL MAR CARODAN
    14992 REYNANTE, VIVIEN IGNACIO
    14993 REYNO, RHODA GALANZA
    14994 RIANO, JANICE JANE CAPISPISAN
    14995 RIBERAL, VINCENT JOHN LAZO
    14996 RIBOT, SHIELA MAE MASUCOL
    14997 RICA, CHICKY LAUZON
    14998 RICA, RODRIGO CASONA
    14999 RICABLANCA, JENNY VIVAS
    15000 RICABLANCA, MARJORIE JOY MABAZA
    15001 RICABORDA, CHARLIE SOLATORIO
    15002 RICABORDA, JENEBEBE BABA
    15003 RICACHO, RODOLFO JR ABORITA
    15004 RICAFOR, LEIFRENCHIAN BALGUA
    15005 RICAFORT, JENEFE AMANTIAD
    15006 RICAFORTE, LHUILLIER BESUEÑO
    15007 RICAFRANCA, JASPERSTONE PANITAN
    15008 RICAFRENTE, JESUSSEIN JOCSON
    15009 RICAFRENTE, MARY GRACE TORRES
    15010 RICAHUERTA, SHARON ASUNCION
    15011 RICAPLAZA, IVEE ABADIANO
    15012 RICAPORT, RUNES DEGILLO
    15013 RICARDO, ALEJANDRO JR DOMINGO
    15014 RICARSE, CLINT ELEAZER ABENIR
    15015 RICARTE, DAVID RAFAEL LUNZAGA
    15016 RICARZE, CHRISTIAN REY RAGA
    15017 RICHA, MARISSA MASOCOL
    15018 RICO, ALBINO SENA
    15019 RICO, CRISTINA ANGOBUNG
    15020 RICO, JANELLE ABIERA
    15021 RICO, JAYSON ROYO
    15022 RICO, JENELYN GARCIA
    15023 RICO, MA ANGELA PAMPANGA
    15024 RICO, PHIL ARMZONE PALLER
    15025 RICOHERMOSO, MARK EVIA
    15026 RICONALLA, NIÑA PRAXELEA FIEL
    15027 RIDAO, MARINELLE CACAO
    15028 RIEGO, DANIE ROSE REZEKIEL BANATAO
    15029 RIEGO, MARY GALE EGAÑA
    15030 RIEZA, MA KATRINA AUMAN
    15031 RIGONAN, MARITA PERTURBOS
    15032 RIGOR, JEANNETH ATON
    15033 RIGOR, REY ANTHONY ESTILLES
    15034 RILLERA, GILBERT CANTO
    15035 RILLERA, PATRICK JASON RODRIGUEZ
    15036 RILVERIA, MARIA CHRISTINA ABALOS
    15037 RIM, GRACE MARCOJOS
    15038 RIMANDO, FROY NITULLANO
    15039 RINABOR, AISAH TAIB
    15040 RINGTON, DJHOANA MENDOZA
    15041 RIO, JHONEL BAYBADO
    15042 RIO, JUNIOR IFURONG
    15043 RIOFLORIDO, AIREENE MAE PASTORAL
    15044 RIOLA, SHENNA JEAN MAGLANGIT
    15045 RIONAL, JOHN CHRISTOPHER DAVID
    15046 RIOSA, MICHELLE NAVARETTE
    15047 RIPALDA, AQUILAIDO NACOR
    15048 RISOS, NICO SOLIS
    15049 RITUAL, JASMIN DELA TORRE
    15050 RITUAL, JAYFIE PAELMA
    15051 RIVA, DOMINADOR JR CUENCA
    15052 RIVA, JOY ANN CARLUM
    15053 RIVADENIERA, VANESSA RESURRECCION
    15054 RIVADULLA, MILAGROS AUREADA
    15055 RIVAS, ALEXANDER JR BAYNOSA
    15056 RIVAS, ESTYPHANE PERIL
    15057 RIVAS, JESHAMMAH COGAL
    15058 RIVAS, RIZIA ANCIRO
    15059 RIVERA, ALLYSSA ASHLEY BAUTISTA
    15060 RIVERA, ALMIRA SABIO
    15061 RIVERA, ALTHEA PASCUA
    15062 RIVERA, ANIE NOLASCO
    15063 RIVERA, ANJENICA SINAD
    15064 RIVERA, CEDRIC MICHAEL EBRADA
    15065 RIVERA, CRISTY VERANO
    15066 RIVERA, EDEM IRISH SILMARO
    15067 RIVERA, FARRAH REGINE BERRO
    15068 RIVERA, FLORENCE MIRASOL
    15069 RIVERA, GINA DEPILLO
    15070 RIVERA, GOD ALFARO III TRIVIÑO
    15071 RIVERA, JEANETTE DIFUNTORUM
    15072 RIVERA, JENELYN JULIAN
    15073 RIVERA, JENNIFER HIBAY
    15074 RIVERA, JESSA CUBERO
    15075 RIVERA, JHUN BOI BAWIC
    15076 RIVERA, KEVIN MACAPAGAL
    15077 RIVERA, LEIRA FEROLINO
    15078 RIVERA, LESLIE ANN PONCE
    15079 RIVERA, LOURDES
    15080 RIVERA, LUZVIMINDA GABATO
    15081 RIVERA, MARC JOHN MARASIGAN
    15082 RIVERA, MARGARETH FLORESCA
    15083 RIVERA, MARY GRACE DOLLENTE
    15084 RIVERA, MARY JOYCE AGUSTIN
    15085 RIVERA, MARY RICHEL FUERTES
    15086 RIVERA, MARYJANE MARTINEZ
    15087 RIVERA, OLIVER SAM HECOLE
    15088 RIVERA, RIO GRACE DE LA CRUZ
    15089 RIVERA, RIZZA PELINGGON
    15090 RIVERA, RONALD BAUTISTA
    15091 RIVERA, RONELYN ORDENIZA
    15092 RIVERA, ROSIELLE CABREROS
    15093 RIVERA, SANDIE MACALAM
    15094 RIVERA, VANESA VALLADOLID
    15095 RIVERE, NERISA ARENA
    15096 RIVERO, AMITY ROSE RAGUERO
    15097 RIVERO, DAN ROLBIN DIMAALIHAN
    15098 RIVERO, HIROCHIE
    15099 RIVERO, J-LOU SUMINGUIT
    15100 RIWARIN, RYAN PAUL SANCHEZ
    15101 RIZALDO, ROSITA TAMBASACAN
    15102 RIZARDO, GLORY BETH DE LA CRUZ
    15103 RIZO, JEFREY UBAS
    15104 RIZON, IBN SALAMANES
    15105 RIÑON, DIOS MUREEN ESPIRITU
    15106 ROA, DONNA ROSE BAJE
    15107 ROA, MARIA PAULA REYNA MAGUYON
    15108 ROA, RASELYN CALAPIZ
    15109 ROA, RONIEL PARGAN
    15110 ROA, RUELYN MARIE REY
    15111 ROADIEL, MEA FRANCE CABASE
    15112 ROALLOS, ARVIN JOHN VERDADERO
    15113 ROAZOL, NEZA NUNEZ
    15114 ROBANTE, MERLYN MALBAS
    15115 ROBAS, ROBERT JOHN OCAMPO
    15116 ROBENIOL, RYAN PARINGIT
    15117 ROBERTO, ELAINE INOVERO
    15118 ROBIATO, ROTSIE ARBUTANTE
    15119 ROBILLOS, AIRENE TOMONGHA
    15120 ROBILLOS, MADELYN RUILO
    15121 ROBISO, CELEST AIDEE MINGO
    15122 ROBISO, MICHELLE ANNE NIQUIOTA
    15123 ROBISO, ROANNA THEA ADALEM
    15124 ROBLE, CHRISTINE JEAN TORREJOS
    15125 ROBLE, JENNY JANE GONZALES
    15126 ROBLE, RYAN OLIVAR
    15127 ROBLES, AYESSA MARIZ FUENTES
    15128 ROBLES, CHERILYN DELA CRUZ
    15129 ROBLES, CRISTHIAN ADOR
    15130 ROBLES, JOVALYN ENRIQUEZ
    15131 ROBLES, KHIER ANGELO PEREABRAS
    15132 ROBLES, LORENZO LEVI NATIVIDAD
    15133 ROBLES, MARY ROSE MENDUA
    15134 ROBLES, RACHEL CASIA
    15135 ROBLES, SHEENA MARIE FALCATAN
    15136 ROBLES, SHIELA MAE BORADO
    15137 ROBLES, SHIENNA SINOGBA
    15138 ROBRIGADO, JANNICA FAE DELA RAMA
    15139 ROCA, CHRISTINE CAMPOSANO
    15140 ROCABERTE, CHRISTINE MAE MARIANO
    15141 ROCAMORA, RON LORENZ OROLA
    15142 ROCAPOR, JEWEL LI
    15143 ROCHA, IAN CHRISTOPHER NAUNGAYAN
    15144 ROCHA, MIRASOL CUARESMA
    15145 ROCIO, ZANDRA ALEXA MANACAP
    15146 ROCIOS, KRISTINE BLAUTA
    15147 ROCO, NIKKI MAY MAGADA
    15148 RODA, ALEXANDRA MACASO
    15149 RODAVIA, ABELANGEL GARCHITORENA
    15150 RODAVIA, RUDA ALMONTE
    15151 RODEL, NOEL SELUBRICO
    15152 RODELAS, RANDY PERLAS
    15153 RODELES, RIZA BANIGOOS
    15154 RODELO, CRISTAN
    15155 RODEROS, NORIE GRACE MIGUEL
    15156 RODILLA, CHARMIE TOROBA
    15157 RODOLFO, AMELIA CUBERO
    15158 RODRIGO, JOANETTE GALURA
    15159 RODRIGO, MONALISA CASTRO
    15160 RODRIGUEZ, AIKHEM LAGAN
    15161 RODRIGUEZ, DONNA FE
    15162 RODRIGUEZ, ERSON ANDAMON
    15163 RODRIGUEZ, GABRIEL PETER MASANGCAY
    15164 RODRIGUEZ, GENADINE MENDOZA
    15165 RODRIGUEZ, HERBERT AGUT
    15166 RODRIGUEZ, IRIS GANANCIAL
    15167 RODRIGUEZ, JERSON ESGUERRA
    15168 RODRIGUEZ, JEZER RAE CIMAFRANCA
    15169 RODRIGUEZ, JOSHUA GABIJAN
    15170 RODRIGUEZ, JULIE ABRAGAN
    15171 RODRIGUEZ, MAR ISRAEL CAGOCO
    15172 RODRIGUEZ, MARGIE DE LARA
    15173 RODRIGUEZ, MARK JOSEPH DELA CRUZ
    15174 RODRIGUEZ, MARVIE ENABE
    15175 RODRIGUEZ, MAYROSE MARIANO
    15176 RODRIGUEZ, NISSAN AVILA
    15177 RODRIGUEZ, REYNALDO JR ESPINO
    15178 RODRIGUEZ, RICHZEL ANGOT
    15179 RODRIGUEZA, EMIL LERON
    15180 RODRIN, CYNDIE RAMOS
    15181 ROGALES, CLAUDINE PESCASIOSA
    15182 ROGEL, MARIA RUZZEL JIMENEZ
    15183 ROGELIO, ANNA MARIE ROGELIO
    15184 ROJADO, MARIVIC LUMIWAN
    15185 ROJANO, CHRISTELLE JOY SABINO
    15186 ROJAS, JHON JHON BOOL
    15187 ROJAS, JOENARD LOMACTUD
    15188 ROJAS, NORLITA GUTLAY
    15189 ROJO, JUDITH BAGATUA
    15190 ROJO, MA ALTHEA TRINIDAD GIL
    15191 ROJO, MARISSA PUZON
    15192 ROJO, PIO OGALINOLA
    15193 ROLDAN, FERNAN IAN YEPES
    15194 ROLDAN, FHERLYN MANOSA
    15195 ROLDAN, JESSE JAN PANGAN
    15196 ROLEDA, DAISY GELIG
    15197 ROLLO, JULIE PEARL AMAD
    15198 ROLLON, CHERRY MAE MENDES
    15199 ROLLORATA, RECIL GEM LADURA
    15200 ROMA, REBECCA CONCEPCION
    15201 ROMAGOS, ALLAN PIRANTE
    15202 ROMAGUERA, EDELS JOY NANO
    15203 ROMAN, LEONICO CENTENO
    15204 ROMANES, SHENALAINE DORIA
    15205 ROMANO, AILEEN ANORICO
    15206 ROMANO, DARWIN ARISTOTLE KEBENG
    15207 ROMANO, GERALD HENSON LISONDRA
    15208 ROMANO, JESSEL CADAVID
    15209 ROMANO, TIMOTHY PAUL TOMAS
    15210 ROMANO, VIENA MAE ORTEGA
    15211 ROMANTICO, DEANNA MENDOZA
    15212 ROMASANTA, MARC LESTER SAGUID
    15213 ROMASANTA, WILLIAM RECALDE
    15214 ROMBAOA, DEXTER BARLAN
    15215 ROMBIDE, DECEBETH BECERIL
    15216 ROMBO, ALBERT
    15217 ROMERO, ELVIN CRIS NAVARRO
    15218 ROMERO, FLORENCE MATEO
    15219 ROMERO, GLEYNALD JUNE MAGNIFICO
    15220 ROMERO, JEFFREY COMIDOY
    15221 ROMERO, JOE MARI SAPNU
    15222 ROMERO, JOEL CARLO ARAGON
    15223 ROMERO, JONATHAN PAGLINAWAN
    15224 ROMERO, JUDILYN MANAMBIT
    15225 ROMERO, MARYFE CALMA
    15226 ROMERO, SHARLON JAMES UNCIANO
    15227 ROMERO, SHARMAINE CALUSA
    15228 ROMERO, WILLIAM PATRICK DE LEON
    15229 ROMINES, DBGINE MAGNO
    15230 ROMULO, ANABEL CABAÑELEZ
    15231 ROMULO, GISELLE
    15232 RONCALES, JENNY LYN TOPE
    15233 RONCALES, ROBIN CARAGA
    15234 RONDA, JANINE CAÑEDA
    15235 RONDA, JOESETTE BAON
    15236 RONDILLA, ABBEGAIL BARROZO
    15237 RONDINA, CATHERINE PEPITO
    15238 RONDINA, ELFIE WAGAS
    15239 RONQUILLO, ARACELI ARCHOG
    15240 RONQUILLO, ISSA MARIE PADILLA
    15241 RONQUILLO, JACQUILINE PAMINTUAN
    15242 RONQUILLO, MA CRISTINA TALAN
    15243 RONQUILLO, MARY CLARISSE ANNE PASAPORTE
    15244 RONQUILLO, VINS VICTOR MARQUEZ
    15245 RONTAL, RYAN DELA ROSA
    15246 ROPERO, MERREY CAREL EJUSA
    15247 ROPINTA, MICHELL MAE ENTERINA
    15248 ROQUE, ALLIANA ACALA
    15249 ROQUE, BEVERLY ALVARADO
    15250 ROQUE, HAYDEE BANAWA
    15251 ROQUE, JACKYLYN PERALTA
    15252 ROQUE, JONNEL DOMINGO
    15253 ROQUE, JUSTINE GERTRUDE CABILLAN
    15254 ROQUE, KAREN JOY GONZALES
    15255 ROQUE, KENNETH ESTELLA
    15256 ROQUE, SAMMY JOHN ABIA
    15257 ROQUE, SYREL DIONES
    15258 ROQUERO, LIEZEL JEAN CAMAÑAN
    15259 ROQUERRO, ROSE ANN SETIER
    15260 ROSAL, MARICEL ANDAYA
    15261 ROSAL, MARY ANN BALUTE
    15262 ROSAL, RAMIL JUMADIAO
    15263 ROSALDO, CHENITA BUNDA
    15264 ROSALEJOS, JENNY ITOL
    15265 ROSALEM, PEARL LEAH HALASAN
    15266 ROSALES, ABIGAIL GABRIEL
    15267 ROSALES, ANA ROSE QUIGAMAN
    15268 ROSALES, CAREN PACIS
    15269 ROSALES, CELESTE MARIE SERRANO
    15270 ROSALES, JAYMART CAPE
    15271 ROSALES, LOUIE SUMODLAYON
    15272 ROSALES, MATESSA RICACHO
    15273 ROSALES, MENARD LICUANAN
    15274 ROSALES, NATHANIEL QUERUBIN
    15275 ROSALES, NORMALYN ALABAR
    15276 ROSALES, PAUL MARTIN PONCE
    15277 ROSALES, RAMIL URSOS
    15278 ROSALES, RENNIEL JAYSON JACINTO
    15279 ROSALES, RHEGEN MORALES
    15280 ROSALES, RHONA
    15281 ROSALES, ROWENA ESTOSANE
    15282 ROSALES, SARAIAH AZRIEL ALCAZAR
    15283 ROSALES, SHIELA MARIE PAROLE
    15284 ROSALIA, PAULA LANE CRISSADALE SEDURANTE
    15285 ROSAREAL, ARAH AGONIAS
    15286 ROSARIO, AIREEN DOCTOLERO
    15287 ROSARIO, AMANDA AUSTRIA
    15288 ROSARIO, JEREMIE LOIS BUCARILE
    15289 ROSARIO, MICHELLE ANGELA RODRIGUEZ
    15290 ROSARIO, VINUS AUSTRIA
    15291 ROSARIO, WILBERT OSIAN
    15292 ROSAROSO, JADEN PLUMENTERA
    15293 ROSAS, JENNYVEL BELTRAN
    15294 ROSAS, JINKY JOY HECHANOVA
    15295 ROSAURO, ARNOLD RODRIGUEZ
    15296 ROSCO, BRENDA ARNESTO
    15297 ROSCO, MARIA LENY PAJARES
    15298 ROSELIM, NIKKI JEAN DEGULACION
    15299 ROSELL, LIEZL ARRIESGADO
    15300 ROSENDE, LUCKY RYAN CUENCO
    15301 ROSERO, ANGELICA ISAAC
    15302 ROSERO, ARMEL ALMASCO
    15303 ROSETE, ELENA PASCUA
    15304 ROSETE, JHOVEN CABRERA
    15305 ROSETE, SHEILA MAE HUBAHIB
    15306 ROSETE, SUNSHINE CALIMPON
    15307 ROSILLO, AIKO DELMORO
    15308 ROSILLO, GREFILJON APARENTE
    15309 ROSILLO, MIKEE GERNALE
    15310 ROSILLO, WEL FELUCHE ELLAZO
    15311 ROSIT, JAN JOSEPH IYANA
    15312 ROSITE, MARIDEL SAGA-OC
    15313 ROSKA, RAFONZEL HACERMIDA
    15314 ROSLINDA, NICOLLE JAY SOCUBUS
    15315 ROSOS, CARISSA JANE RENDOQUE
    15316 ROSQUILLO, JENNIFER BASAS
    15317 ROSS, MARTHEN GABRIEL FABRICANTE
    15318 ROTAP, DENMARK ANTOLIN
    15319 ROTOLLOS, CRYSTAL JANE GELBOLINGO
    15320 ROVIRA, RESHELL RELOX
    15321 ROXAS, JEME LENE BAYABAY
    15322 ROXAS, JEROME RED
    15323 ROXAS, JONATHAN RAMIS
    15324 ROXAS, KARLA MAE SEGUI
    15325 ROXAS, MARK JOSHUA DE GUZMAN
    15326 ROXAS, MARY JANE CASTILLO
    15327 ROXAS, PAMELA DENISE QUIACOS
    15328 ROXAS, REA ROSE HERNANDEZ
    15329 ROY, JONAS TORREFIEL
    15330 ROYANDOYAN, REYMART DELA ROSA
    15331 ROYO, LEONOR CLOMA
    15332 ROYO, REYMART MORGADO
    15333 ROZALDO, RYAN LIWANAG
    15334 ROZALDO, THERESA FLORES
    15335 RUADO, NORIE-LYN PANES
    15336 RUANTO, RUBY GONZALES
    15337 RUAYA, JOCELYN CANONOY
    15338 RUAZA, ARLENE RECAMARA
    15339 RUBE, DONNA FRITZ CABATINGAN
    15340 RUBEN, ANGELIE CLAVERIA
    15341 RUBEN, CHRISTINE JOY REVILLAS
    15342 RUBEN, SHEILA NOVA TERANTE
    15343 RUBI, EDDIE JR ANERDES
    15344 RUBI, HERCULETAS CABATINGAN
    15345 RUBIA, MARVIN VALDEZ
    15346 RUBIAS, MARICEL EBIN
    15347 RUBILLAR, RODEMIER DEGAMO
    15348 RUBILLOS, KENNETH JAY AGUSTINO
    15349 RUBILLOS, TITO LANIBA
    15350 RUBIN, SITTIE FATIMAH DESCALZO
    15351 RUBIO, CHERRIE ANN RAYMUNDO
    15352 RUBIO, GEORGE GORBY ELNAR
    15353 RUBIO, MA ROWENA CELINO
    15354 RUBIO, MARY JEAN DAHUNAN
    15355 RUBIO, MERRY ROSE MONTERO
    15356 RUBIO, NELSON UBALDO
    15357 RUBIO, ROMINA CRUCILLO
    15358 RUBIO, SHIELA ESCAÑAN
    15359 RUBIO, SONIA RUTH RUBY TAMBIO
    15360 RUBITE, JESA MAE FRUTO
    15361 RUDAS, MAY FLOR BAHING
    15362 RUEDAS, SHEILA MARIE JOROLAN
    15363 RUELO, MA JOSYLE SANIEL
    15364 RUFIL, RONALYN TAGOC
    15365 RUFO, CYRA LINNE FLORES
    15366 RUFO, ESTRELLITA NAMBATAC
    15367 RUGA, JONARD PLAZA
    15368 RUGAY, DENNIS MAHUSAY
    15369 RUINA, RENZ MERLE
    15370 RUIVIVAR, MADEL CORPORAL
    15371 RUIZ, CHRISTINE AGANON
    15372 RUIZ, CHRISTINE MAE OSCARES
    15373 RUIZ, ELPEDIO EBRADO
    15374 RUIZ, HELEN DAGUM
    15375 RUIZ, JANN PAUL GARCIA
    15376 RUIZ, KATHERINE IGNACIO
    15377 RUIZ, KATRINA MARI SANTOS
    15378 RUIZ, MAFFI ROSE MADRID
    15379 RUIZ, RANDELL JOHN MANRIQUE
    15380 RUIZ, SHIELA MAE MATRE
    15381 RULIDA, LEONARDO JR SERRA
    15382 RULIDA, WILFREDO ARAÑES
    15383 RULL, BELINDA CHAVEZ
    15384 RULL, RYAN EVAN AGOR
    15385 RULL, SARAH JOY BELUANG
    15386 RUMA, DENNIE TIBUNSAY
    15387 RUMUSUD, MARIA DEL CARMEN ANDAL
    15388 RUPINTA, JOY ESTACIO
    15389 RUPINTA, LOVELY LALAINE POLEGO
    15390 RUPISAN, JOMADEL CREMEN
    15391 RUSIANA, JANE IONNE ALFORQUE
    15392 RUSIANA, JOY DAGPIN
    15393 RUSIANA, ROVILINE GONZALES
    15394 RUSKAN, MADELYN SILVA
    15395 RUSSELL, JANDER OTERO
    15396 RUSTE, JANE ARDINE FABIE
    15397 RUTA, JHONDIE CUERVO

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