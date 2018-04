RBC Heritage scores

Leading scores after Saturday’s second round of the US PGA Tour RBC Heritage at Hilton Head, South Carolina (USA unless noted, par 71):

132 – Bryson DeChambeau 68-64

133 – Kim Si-woo (KOR) 68-65, Ian Poulter (ENG) 69-64

134 – Chesson Hadley 66- 68, Brandt Snedeker 70-64, Rory Sabbatini (RSA) 64-70, Luke List 70-64

135 – Danny Lee (NZL) 69-66, C.T. Pan (TPE) 70-65, Billy Horschel 66-69, Charles Howell 68-67, Bill Haas 69-66

136 – Scott Piercy 71-65, Xander Schauffele 68-68, Cameron Smith (AUS) 68-68, Brice Garnett 68-68, Kim Whee (KOR) 68-68, Martin Laird (SCO) 67-69, Matt Kuchar 66-70, Satoshi Kodaira (JPN) 73-63

137 – Tom Hoge 70-67,

Andrew Landry 69-68, Brian Stuard 69-68, Kevin Kisner 69-68, Webb Simpson 69-68

AFP