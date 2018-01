Rock Collection

Ginagalugad namin ang daang bagong-patag

Sa sityo Salvacion upang mangolekta ng mga bato.

Nakatiwangwang ang landas ng graba at alikabok

Habang sa tabi ng hinawang kakawati,

Tila nagmamanmang puntod ang nakatirik na buldoser.

Kinikilatis namin ang nahuhukay na mga specimen

Alinsunod sa mga kategorya ng teksbuk.

Ang mga ito’y minamarkahan, mga batong tinutubos

Mula sa limbo ng parang,

At pinagtitipon-tipon sa bitbit naming bakpak.

Sinasalat namin ang rabaw na silika o apog,

Ang bitak na quartz o luwad,

Samantalang inuunawa ang pinagmulan nilang

Mga proseso ng heolohikong dahas:

Iniuumpog sa mga pader

na tektoniko

ang metamorpikong slate at marmol;

Kinakaladkad at inililibing

ng sedimento

ang shale at konglomereyt;

Gumagapang habang tinutupok

ng asupre

ang kalauna’y granito at basalt.

Sa pag-uwi, nasa guni-guni namin ang bali-balitang

Sa liblib na pook na ito madalas matagpuan

ang agnas nang mga katawan

(Umano’y gapos ng alambre,

tadtad ng saksak,

o butas ang bungo),

Mga biktimang, ayon sa tanod, ay natutuklasan

Sa talahib at bayabasan

At sa maghapo’y mabilis na kinokolekta ng mga body bag

Ng pulis at punerarya.

Sa takipsilim, pakiramdam nami’y umaapaw

sa mga buto at bungo

Ang pasan naming bakpak.