Tuesday, April 17, 2018
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    Roll of Successful Examinees in the ELECTRONICS ENGINEER LICENSURE EXAMINATION Held on APRIL 4 & 5, 2018 Released on APRIL 12, 2018

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    By on Today's Breaking News

    Seq. No. N a m e

    1 ABEJERO, JONATHAN GONZALES

    2 ABIERA, TONI NECOR

    3 ABING, RONNEL LAÑA


    4 ABLAZA, MARJORIE REAL

    5 ABO, NIL JASPER SANDOVAL

    6 ABRENICA, IAN PAOLO PABILANI

    7 ACADEMIA, KRISTAL MAE SIDIPOY

    8 ACEBUCHE, MARIA CLARIZA DIMAANO

    9 ACELO, JOHN BENEDICT PEREZ

    10 ACEÑA, JULIE ANNE DIOLA

    11 ACIERTO, ALEXA SABALBERO

    12 ACLAN, ELLEN JEAN VITO

    13 ACLAN, ROLLY CORSINO

    14 ACODILI, MARK LESTER MAGDUGO

    15 ACOJEDO, JEZRAEL JADMAN

    16 ADAJAR, JETHRO CHARLES QUINTANA

    17 ADLE, EZZEL MEINE ALCANTARA

    18 ADONA, GERONIMO JR DELA CRUZ

    19 AGATON, JAYSON MALABANAN

    20 AGAWIN, REA ELENA PANGAN

    21 AGBUYA, JEFFREY WENZEN DUBLADO

    22 AGLUGUB, RONNIE JR CANASA

    23 AGOSILA, CHRISTOPHER JAGMOC

    24 AGPALASIN, JEALYN MARANAN

    25 AGUILON, JAMES LLOYD JAMILI

    26 AGUMO, BOB JASON ABARQUEZ

    27 AHMED ABALOS, SARAH SANTOS

    28 AJOC, JAY AMIEL MARA

    29 ALARCON, RUBY ROSE SALUDES

    30 ALBA, EMMANUEL PASCUA

    31 ALBACEA, JEZZA MARIE SORIANO

    32 ALBAN, ALPHONSO LOUISE AREVALO

    33 ALBAO, NORMAN BUEBOS

    34 ALBINDO, JOHN EMMANUEL BUÑO

    35 ALBON, ALDWIN ANGCO

    36 ALCANTARA, ALYSSA ASHLEY MAÑO

    37 ALCORIZA, ALDIVER GABOTERO

    38 ALEGRO, JHOANNE KRIS PASTOR

    39 ALEYA, MAY ANN HALOS

    40 ALLAREY, JUSTINE RHETT ASPRER

    41 ALLIDEM, JANELLE PALAZO

    42 ALLUNAM, JOHN MICHAEL GAYTOS

    43 ALMADRIGO, JOANNE MAE VILLA

    44 ALMAJAR, ARJELON DE SILVA

    45 ALMANZOR, HANS CHRISTIAN SACDALAN

    46 ALMIROL, JAISLINN KATRINA PEREZ

    47 ALMOJUELA, CHERRYL MAE OREJUDOS

    48 ALO, JOHN MICHAEL BEBAT

    49 ALO, MARK CHESTER CONGE

    50 ALSHIBLI, MUHAIMIN II CASTILLON

    51 ALVARICO, HAROLD MARC LAPUT

    52 ALVARO, NORMAN BILOG SOMEBANG

    53 ALZAGA, MARK EULLYSIS DANDO

    54 AMANQUITON, HURICH CATAHAY

    55 AMBROCIO, IAN DAVE CHAVEZ

    56 AMIO, CLAUDINIA DIZON

    57 AMIO, ERIKA SACUDIT

    58 AMORIN, CARL JERVIN TAYAG

    59 AMPONG, AIMAHN PUGOY

    60 ANCHETA, RYAN ELBERT HERMOSO

    61 ANDAL, JUN MACATANGAY

    62 ANDRADA, DANIEL TRINIDAD

    63 ANDRECIO, JOHN ANDREW MARTE

    64 ANGELADA, ANGELIE ROMANILLOS

    65 ANGKI, SHARIFF CAPILLO

    66 ANTONIO, JASPER RAE ZEUS ANTONIO

    67 ANTONIO, KIM PAOLO CASTRO

    68 APOSTOL, ADRIAN PAUL EUDILLA

    69 AQUINO, ABIEGAIL MENDOZA

    70 AQUINO, KRISTEL ANNE VALEROSO

    71 ARANDELA, ALBERT VINCENT CABRERA

    72 ARCENAL, JUNEL VILLARIN

    73 ARCIAGA, DAN JEFFERSON GONZALES

    74 ARCIGA, ARJIEL BABAO

    75 ARELLANO, MARK JEFFERSON ASUNCION

    76 ARIAS, KRISTEL DONNA MAE DELA VEGA

    77 ARIAS, MARIA RHODORA CABALLERO

    78 ARUCAN, EDMARC BIEN

    79 ARUGAY, KRISTIAN BRENT ERWIN DAMMAY

    80 ASADON, JAMESON FREDRICK LIM

    81 ATIENZA, MARY JEANINE MAGSINO

    82 AUSTRIA, LUCAS CABEJE

    83 AUSTRIA, ROJIEMEL CRUZ

    84 AUTOR, CIARELY CALATON

    85 AUXILIO, JUSTINE CLARENZ LEGASPI

    86 AVANCE, JIOSHUA JAN MANGALIMAN

    87 AVENA, LADY ANN SEBASTIAN

    88 AYDANTE, JOHN KENETH FORTOS

    89 AZARCON, GABRIEL SALAMAT

    90 AÑONUEVO, KRISTEN LUNA

    91 BACOLOR, MARVEN BORBO

    92 BADILLO, MARRIANE SALAZAR

    93 BADUA, HILDA MARIANO

    94 BADURIA, KATHLEEN MAE PANIS

    95 BAGALAY, KLEYNARD DAQUIOAG

    96 BAGTAS, MARICAR DOCANA

    97 BAGUE, ANTHONY VIL BORONG

    98 BAGUNAS, MARY JANE VILLAGRACIA

    99 BAID, MARSDEN GINSING

    100 BAJANDI, NORIEL CHUA

    101 BALABAT, RIKKA KASSANDRA SIERAS

    102 BALANON, EZEKIELA BALLES

    103 BALBIN, HENNESSEY LAWRENCE BERNARDO

    104 BALBON, MICHAEL JOSHUA AGUILAR

    105 BALCE, MARIANNE YU

    106 BALE, KENNETH KYLE MILLANTE

    107 BALIGOD, CRISELDA BALIDOY

    108 BALINAS, MA KELAINE BAYSON

    109 BALISI, MICHAEL JOHN TORRES

    110 BALITA, CHRISTOPHER MYRELL ACLO

    111 BALMACEDA, GABRIEL ALVIOR

    112 BALMES, KENNETH VILLARBA

    113 BALOS, RAYMOND BARANDA

    114 BALTAZAR, CARLOS MIGUEL REYES

    115 BAMBA, HARRY MANALANSAN

    116 BAMBAO, EMMANUEL BARAÑA

    117 BANAAG, CHARLOTTE BAGALIHOG

    118 BANATE, RIE VINCENT ANDAYA

    119 BANCIL, JOHN MATTHEW VILLARUEL

    120 BANDILLA, GERARD PAUL CRUZADO

    121 BANIQUED, JESNIN JOY MARTINEZ

    122 BANTAYAN, DONEE LAPORE

    123 BARA-ACAL, HAULA ZAINAL

    124 BARON, CARMELA DAWN MACALALAD

    125 BAROSA, JESSEF AUDREY MANATAD

    126 BARRAL, JANVIC BRIMON

    127 BARREDO, ROMAR BIALEN

    128 BARRERA, MARY RODELYN VITUDIO

    129 BARRETTO, MATHEW AVENO

    130 BARRION, JOHN CARLO DALISAY

    131 BARTOLOME, KIT ERICK DEL ROSARIO

    132 BAS, MICHAEL ANGELO JUGADOR

    133 BASA, MYLENE CATRAL

    134 BASAL, BRYLLE CYRUS QUIDATO

    135 BASCO, ABIGAIL JOY SERNAL

    136 BASCON, ALEXIS CRUZ

    137 BASTASA, ROBERT FRANCIS RANAY

    138 BATANG, SHEILA BAGGAY

    139 BATAUSA, LLOLOU CAGUYONG

    140 BATERINA, BERYL CORDERO

    141 BATHAN, ARVIN CHESTER MACATANGAY

    142 BATOY, BERNADETTE LUCERO

    143 BAUTISTA, JUSTINN PAUL OSMA

    144 BAYBAY, JENINA DENISE GAMBALA

    145 BAYNAS, MAE DYAN ESPIRITU

    146 BAYNOSA, EDWIN FRANCIS ARIZABAL

    147 BAYOT, LEYANNE LOUREN CAPARAS

    148 BAÑEZ, LEMUEL FIL LUMBATAN

    149 BEBIT, FROI EDRIAN VENTE

    150 BECINA, FLIENT JOHN BONOTAN

    151 BEDRUZ, RHEN ANJEROME RAÑOLA

    152 BEGUIRRAS, SHEMAIAH HISTORILLO

    153 BEJERANO, TORIBIO III ARANETA

    154 BELARMINO, KEVIN NEQUINTO

    155 BELGA, MARIEL ANNE DIWA

    156 BELLOSILLO, LORRY ANNE ARAZA

    157 BELMONTE, JULIE ANN CATAPANG

    158 BELONIO, FYCA BORLAZA

    159 BENIGNO, NIKKA MAURICE ANINIPOK

    160 BENTOY, JADE TUICO

    161 BERANO, ROD JASON CABANOS

    162 BERENDEZ, LEE MARK LANOZA

    163 BERJA, ERIC JOHN NAIGAN

    164 BERMEJO, GERTRUDE GRACE BANAWAN

    165 BERNABE, RALPH BRANDO

    166 BERNARDEZ, BRYLLE MAYNARD MATEO

    167 BERNARDO, EDGAR ABAYON

    168 BERTUMEN, JUL LOVELEN BALANDRA

    169 BESENIO, JOHN ROBERT REYES

    170 BINGAYAN, EXPEDITO JR GUMABAY

    171 BINOS, KRISTEL CAMILLE CORRAL

    172 BOHOLST, SHAHONEY AIREEN TACARDON

    173 BONGANAY, CYRIL BURCER

    174 BOOL, REGINALD JASON RESUELLO

    175 BOQUIO, MARK DOMINIC TUAZON

    176 BORJA, CARLO REESE FAJARDO

    177 BORLAGDAN, JAIME JANSEN UY

    178 BRENCIS, JELMAR PROFETA

    179 BRIONES, ANNE MARGARET REYES

    180 BRIONES, MARK JAYSON VALDEJUEZA

    181 BRIT, PAOLA PEARL PINATACAN

    182 BUBAN, CHRISTOPHER BUYCO

    183 BUENABAJO, CARL JOSO IGNACIO

    184 BUENAVENTURA, JOHN EDWARD DE CAFINO

    185 BUENCONSEJO, JOERY BRYAN TABLIGAN

    186 BUISON, DAISTINE JOY YAMARO

    187 BUIZON, STEPHEN JHUNE DELA CRUZ

    188 BUMAL-O, JUDY DAZON

    189 BUNNAO, JOHN BRYLLIAN ADONIS

    190 BUNNAO, MARK BRYAN GOHILDE

    191 BURGOS, ALYSSA MAE DOMINGO

    192 CABANTOG, ARIAN GRACE LACIBAL

    193 CABASAG, BONIFACIO II LOCAYLOCAY

    194 CABATIC, PRINCESS MYRA BACULBAS

    195 CABAYAO, JUSTIN DOMINIC CORTES

    196 CABILI, INAH SALVADOR HARAYO

    197 CABILI, JONASSAINT CLARIDO

    198 CABINGAO, CHARLENE JOYCE MANIQUIS

    199 CABREJAS, AUGIE LAINE ESPARTERO

    200 CABREROS, JEHU MANGAOANG

    201 CABUDSAN, SARAH FATIMA CALZADA

    202 CACAYURAN, ANNE GERENT ALMIROL

    203 CACHO, JARED MIGUEL TING

    204 CACHO, MARIA ISABEL CAMUA

    205 CAGUIMBAL, JANE SIAGAN

    206 CAILING, ANTONETTE VIRTUDAZO

    207 CAISIP, AZZELLE ANDOJAR

    208 CAJIPE, RYAN DALAY

    209 CALABIAS, FELER BASANIO

    210 CALANGI, ADONIS KEEN DATINGUINOO

    211 CALDITO, ROGER CABALUNA

    212 CALICA, KARLO FLORES

    213 CALICDAN, MARC ALFRED ESTRADA

    214 CALIMBAYAN, CLAUDINE ANDREA CEREZO

    215 CALLAO, JHOANALYN CORALES

    216 CALMA, JAN CARLO DAVID

    217 CALMA, KATRINA CHRISTINA BUENAVENTURA

    218 CALUCOP, MANSUR TIPAY

    219 CALUNSAG, BENISON PAGAYON

    220 CAMALAO, CHRISTIAN PAUL VINLUAN

    221 CAMAT, RICHMOND KARL SANTIAGO

    222 CAMIGUING, JESSE MARK LOPEZ

    223 CAMUS, DONN VINCENT TUGADE

    224 CANAY, KASHMIR JOHN TINASAS

    225 CANILAO, ARA CHARLYN EMUSLAN

    226 CANO, LEDERLIE EVANGELISTA

    227 CANON, ARMIN JOY GUEVARRA

    228 CAPADOZA, SHANNIE GAIL REMPILLO

    229 CAPALAD, RENS ELIJAH DELOS SANTOS

    230 CAPARAS, ELOISA MAUREEN DELA CRUZ

    231 CAPITO, RANDY CABUSAS

    232 CAPONPON, MARGIE HERNANDEZ

    233 CAPULI, HERNALD GIO RIVERA

    234 CAPUZ, ROCHE JOHN PIÑON

    235 CARASCO, ENRICO QUINES

    236 CARCEDO, JAYZEL CABALLERO

    237 CARDENAS, MARK JOSEPH OCAMPO

    238 CARDONA, JULIE ANN NOVEDA

    239 CARIÑO, BIANCA DENISE SISNO

    240 CARIÑO, FRITZIE FAYE SORIANO

    241 CARIÑO, MARC ELYSON MARTINEZ

    242 CARLOS, ELVIEN MART BALTAZAR

    243 CARMEN, ROLDAN LAMANERO

    244 CARPIO, JOHN MICHAEL ROMUALDO

    245 CARREON, CARL EDWARD PALMA

    246 CARREON, MICAH TIGLAO

    247 CARREON, NOEL FRANCIS LEYNES

    248 CARRERA, LORENZE VINCENT SAJONAS

    249 CARRIDO, CHRISZA JOY MAGTIBAY

    250 CARTIN, JOHNNY JAMES FLOR

    251 CASADOR, JESTEA PERUELO

    252 CASILAC, NELSON SACQUIAP

    253 CASTAMADO, RONIBETH ENRIQUEZ

    254 CASTILLO, JED KARLO MENDOZA

    255 CASTILLO, RHON REMO

    256 CASTILLON, PHILIP MICHAEL BEQUISO

    257 CATARATA, SENEN FANTONIAL

    258 CATILO, JOHN CARLO AGUDA

    259 CATINDIG, CELINA NADINE VIOLA

    260 CAWIGAN, JOHN ROBIN DANGANAN

    261 CAÑADA, RHOY ROBERT GETUABAN

    262 CAÑETE, RAYMOND VICHO

    263 CAÑONASO, NE ACANA

    264 CENAS, ZALEU GERMIN REROMA

    265 CENITA, MICHELLE SELONGA

    266 CENTENO, ANGELU BARUNDIA

    267 CENTINO, JUN MARK ORIO

    268 CENTINO, REYMART PACLI-AN

    269 CEREZO, JOHN KERVY SUAREZ

    270 CERO, HONEY JANE CASTAÑARES

    271 CERVANTES, BRYAN ARIES ELAYDO

    272 CHACON, ANGIELOU NAINGUE

    273 CHANG, MAYSON

    274 CHAVEZ, CENS AROLF GESMA

    275 CHAVEZ, LORIE ANTHONY

    276 CHING, EDRIC JOMARI VICMUDO

    277 CHOA SY, ALYSSA DANIELLE TUMAQUE

    278 CHUA, KRAMER CENTENA

    279 CIANO, RONNITH PADILLA

    280 CIMACIO, ALEXIS ANTHONY BENEDICT DEL MUNDO

    281 CIPRIANO, IVY GULA

    282 CLAVER, ALEXIS CAZANDRA ACHURRA

    283 CLITAR, CHRISTOPHER MADREDONDO

    284 COBACHA, JOSEPHINE CRISOSTOMO

    285 COFREROS, MARICRIS CUEVAS

    286 COLICO, ALVIN SANTOS

    287 COLOMA, ALFRED DOMINIQUE MIRANDA

    288 COMADRE, KRISTOFFER CERALDE

    289 COMENDADOR, ELIZABETH DE GUZMAN

    290 COMENTA, CARL FRANCIS FEROLINO

    291 COMETA, KATHERINE SALVE DANIELLE CASIÑO

    292 COMPUESTO, MICHAEL EDWARD MANGCOY

    293 CONSTANTINO, YHGIE MAE ROQUE

    294 CONTANG, TOM ISMAEL AQUINO

    295 CONWI, ANGELO MARION POBLETE

    296 CORALES, ABEGAIL CALIXTRO

    297 CORATE, MELVIC SY

    298 CORAÑES, EDDIE ANTHONY GAGABO-AN

    299 CORDOVA, JOHN PAUL APLICADOR

    300 CORDOVA, RYAN PRIETOS

    301 CORONADO, JOHN CHRISTIAN ANDAL

    302 COSTACIO, DIENIEL OPLADO

    303 CRESPO, CLARISSE ANGELICA DALUSONG

    304 CRISOSTOMO, JULIUS CAESAR MAÑALAC

    305 CRISOSTOMO, NIEL JUSTINE MASANQUE

    306 CRUZ, DENISSE SHARMAINE BUQUIS

    307 CRUZ, GLENN RENZO PAGSISIHAN

    308 CRUZ, LORRAINE ANN BAUTISTA

    309 CUADERNO, KRYSTELLE DENISE MIÑAS

    310 CUADRA, JAMIL FRANCIS BATUNGMALAKI

    311 CUAMBOT, LADY URSAL

    312 CUAMBOT, LOVELY URSAL

    313 CUBACUB, KEITH SORIANO

    314 CUERDO, LUCAS REYNALDO SOLLANO

    315 CUERQUIS, ALAIZA MAE APAO

    316 CUEVAS, JOHNMAR CASICAS

    317 CUIS, MAR PJ TUNGOL

    318 CULAS, RANIE SAGAPI

    319 CULIBAR, RONEL MORENO

    320 CUNANAN, JOSEPH ZAFE

    321 CURA, DENZEL ALLEN DIZON

    322 CUREG, LEO JHON LUMOGDA

    323 CUSTODIO, BRYAN RAFAEL

    324 DABI, PATRICK JOSEPH HAMBALA

    325 DACLES, BRYAN JEFF AGUILLON

    326 DACUTAN, HANNAH CLAUDETTE KILLASE

    327 DADUYA, KIM JOSEPH DE LUNA

    328 DAGONDON, JUSTINE JOSHUA EDANO

    329 DALANGIN, JAYSON LEONARDO

    330 DALIGDIG, PAUL ALBERT MAUREAL

    331 DAMASCO, LENDL SAM AMIGABLE

    332 DAMIAN, MICHAEL MACARAEG

    333 DANSECO, JOSE ANTONIO PLATON

    334 DAR, HAIRA LEI LAGPAO

    335 DARNAYLA, MA THERESA EDANG

    336 DASIG, MA ROZELLE ANGELA SANQUI

    337 DATUIN, TEOFILO III DELOS SANTOS

    338 DAUB, JANNEN ROSE TOÑON

    339 DAVID, ANGELICA MARIELLA PACOT

    340 DAVIS, SHARAH MICHELLE MIRANTES

    341 DAYACAP, ERNESTO III SALVADOR

    342 DAYANGHIRANG, AARON PAUL MILITANTE

    343 DAZA, JOHN COLIN BERNABE

    344 DE ASIS, LIZANIE AIRAH PRADO

    345 DE CHAVEZ, CARL GESTER SEPINA

    346 DE DIOS, NEIL LEANDER ALMAZAN

    347 DE GRACIA, ROLAND PAEZ

    348 DE GUIA, JANINE MALAFO

    349 DE GUZMAN, MARC ADRIAN CASTILLO

    350 DE GUZMAN, RALPH CHRISTIAN PABLO

    351 DE LEON, JOEY KIETH VASQUEZ

    352 DE LEON, VANNESSA RELEVO

    353 DE ROCA, PAUL HARBBIE RUEDA

    354 DECELO, ROEHM PRADO

    355 DECENA, QARNAYN GERSON ALI TORRES

    356 DEDORO, MAE BETON

    357 DEITA, SHERWIN MIKE TABACUG

    358 DEL FIN, JUSTIN CARIEL FELICIANO

    359 DELA CONCEPCION, JOSHUA SANTOS

    360 DELA CRUZ, ANGELO BRIAN SOTTO

    361 DELA CRUZ, EUGENE MARC CLEMENTE

    362 DELA CRUZ, EVREN LOVE OLIQUINO

    363 DELA CRUZ, GIRLY LUCAS

    364 DELA CRUZ, JOREL MAY DELA CRUZ

    365 DELA CRUZ, KRYZCHEL ANNE MALICSI

    366 DELA CRUZ, MARK ERROL TALACTAC

    367 DELA CRUZ, MON MATTHEW ANINIPOT

    368 DELA CRUZ, SCOTT MARCO ANGELES

    369 DELA FLOR, JANNELLE INDICIO

    370 DELA PAZ, JOHN REDD BALTAZAR

    371 DELA PEÑA, ALEXANDER JOSEPH GARCIA

    372 DELA PEÑA, PAULO CACAO

    373 DELA ROSA, CLARICE BATOL

    374 DEMECILLO, NENA BALDONADO

    375 DEOCAMPO, JOEMAR BABAS

    376 DEPANO, ELGIE TARUC

    377 DESAGON, MARK NIEL QUION

    378 DESCALLAR, CHARLENE TESSA APLACA

    379 DESCALSOTA, RHEA MAE DESTACAMENTO

    380 DEXIMO, MELVIN LANCE LLAMAS

    381 DIAZ, JEREMY JOHN BAUTISTA

    382 DIAZ, JOSHELLE LEIGH BAGTAS

    383 DIAZ, NOVE LOUIE MOSQUEDA

    384 DIAZ III, ALLAN TANGTANG

    385 DICHOSO, ARNOLD JOSEPH REFUGIO

    386 DICOLEN, BERNADETTE MONTERO

    387 DIEZA, JAN NILSSEN DOLOR

    388 DIGO, REINARD GLENN MELGAR

    389 DIMAYUGA, JAHN CARROLL MUNAR

    390 DIME, JAYVEE ARROYO

    391 DINGLASAN, ALYSSA RAMIREZ

    392 DIONIO, GESTER ADAM HORTILLOSA

    393 DIUYAN, SHIRLYN MAE CABUNILAS

    394 DIZON, HAZEL MAE SISON

    395 DIZON, JOHN ANGELO TOTTO

    396 DOLLISEN, IAN JAMES IDANAN

    397 DOMINGO, CYRILLE JANE FORTO

    398 DOMINGO, ELLAINE JOY ABELLA

    399 DOMINGO, HANNAH LEE CRUZ

    400 DOMINGO, KURT ZEUS ABELADO

    401 DORIA, GILBERT JAMES DIAZ

    402 DORONGON, JAG HIWATIG

    403 DRAPEZA, WILTON LAO

    404 DULAY, FORTUNATO II BACIERTO

    405 DULAY, PEDYROSE GARCIA

    406 DULTRA, MICHELLE NAVAL

    407 DUMADAG, ADRIAN MAHILUM

    408 DUMAGAN, SYLVESTER LOUIE BERNAL

    409 DUMBRIQUE, JAMES GERALD CARREON

    410 DUNGO, EDDY LHYN TORRES

    411 DURITAN, ARNEL BAYANIN

    412 DY BUCO, MARK CHRISTIAN MOSQUERA

    413 EARNSHAW, EARLE MAUI PAÑOSO

    414 EBBAH, OMAR-KHAN TAMBUT

    415 EBIDO, GERALD FEN MANGAWANG

    416 ECTO, MARY HARLENE DIOSANA

    417 EDIANEL, JOHN PATRICK RECUELO

    418 EDILLO, ROSE MABBORANG

    419 EGANG, MYRTLE JAMES ANDREW PAALISBO

    420 EJERCITO, RAYMOND ONG

    421 ELCARTE, DARYL SOL BELLEZAS

    422 ELECCION, AILWOD AIN DELOS REYES

    423 ELUMIR, SHERWIN BACQUIAL

    424 ENCINA, ANNFREI RENZ NICOLE AYNAGA

    425 ENCLONA, RODEN MORRIS SAWALI

    426 ENGLIS, DONALD ESPIRITU

    427 ENOJARDO, ANDREW JR VARGAS

    428 ENRICO, PATRICIA ANGELOU ECLAVEA

    429 ENRIQUEZ, JOHN PAULO MEDINA

    430 ENRIQUEZ, KRISTELLE JOYCE MARASIGAN

    431 ENRIQUEZ, LEO CRIS LUCAS

    432 EREDIANO, JENNIFER GABRIELLE CORONEL

    433 ESCABARTE, DARNEL GIL JOHN PANTOLLANA

    434 ESCARES, JOVEN BASIJAN

    435 ESCLAMADO, MARY JESSICA PLANTAR

    436 ESCOBAR, ALVIN SANTIAGO

    437 ESCOBER, JULIE ANN

    438 ESCOSA, MELVIN CARTAGENA

    439 ESGUERRA, RYAN CO

    440 ESMANA, JOHN REY ARADELA

    441 ESPALDON, AEUS JOSHUA

    442 ESPELETA, JESU MARI

    443 ESPINOLA, JOHN FILBERT OCAMPO

    444 ESPIRITU, JAY ROELSON DE LEON

    445 ESPLANADA, MA CARMINA TESTA

    446 ESTOLANO, MARY ALLYZA ROXAS

    447 EUBRA, CLINTON FRAGO

    448 EUSEBIO, ADRIAN SOLLEZA

    449 EVANGELIO, LAWRENCE CERDA

    450 EVANGELISTA, JAMES BRENOLD BALIGAYA

    451 FABIAN, MAR ANTHONY COQUIA

    452 FAINA, DELPHANIE JASPER ROSITA

    453 FALLORAN, ROD CARLO PASCUA

    454 FANER, HERGENE FAJUTNAO

    455 FAUNI, REGINA ANNE OCAVA

    456 FAUSTINO, LESLIE ANN AGUINALDO

    457 FELICIANO, MARITONI BELEN

    458 FENOMENO, CARLA EUNICE REYES

    459 FERNANDEZ, ERICA MAE HERNANDEZ

    460 FERNANDEZ, JED EMERY SANTOS

    461 FERNANDEZ, MARK JOSEPH DE GUZMAN

    462 FERNANDEZ, RANDY ACADEMIA

    463 FEROLINO, CLOE MAE PANES

    464 FERRIOL, KENNETH RHOY GONZALES

    465 FIEDALAN, MERI KLOSHMAIRE MANAO

    466 FLORENDO, APRIL JOY PAGUIO

    467 FLORENDO, JEBER STEIN LACAO-LACAO

    468 FLORENDO, JOSE NOEL GARCIA

    469 FLORES, ANALIZA CACUYONG

    470 FLORES, CAMILLE RAMOS

    471 FLORES, CHRISTIAN CAMPOS

    472 FLORES, KATHERINE ARRABIS

    473 FLORES, MARK RAEYAN CANTONJOS

    474 FLORES, ROSS MA ANGELIE SANGALANG

    475 FLORIDA, REY MARK LAYOG

    476 FORBES, ANGELITO GLORIOSO

    477 FORBES, HARVEY BONGAT

    478 FRANCISCO, EFRAIM MANZANO

    479 FRANCISCO, JOYCE DAWN FORDAN

    480 FRANCISCO, RICHARD PAUL CAPULE

    481 FRUTO, ROWENA MARIA SIANO

    482 FULLANTE, DON GUALBERT SUCNAAN

    483 GAA, JOHN EMMANUEL VELASCO

    484 GABALES, ARNOSELLE DOMINGO

    485 GABOTERO, ENRIQUE JR MUYOT

    486 GABRIEL, JOHN PAUL GUTIERREZ

    487 GADIANO, HARROLD ANDREW GARACI

    488 GAGARIN, JOHN ORLAINE LAZAR

    489 GALANG, EUGENE CARILLO

    490 GALANG, JOHN NICHOLLE MALLARI

    491 GALARIO, FREGILINE YSUG

    492 GALICIA, ROMIE HILLARY MALUNAS

    493 GALIGAO, ALGEN MAR MAKINANO

    494 GALLARDO, MARK GADE DEGALA

    495 GALVEZ, EARL JARED MONTEALTO

    496 GALVO, JHUNIEL TRACY SANTOS

    497 GAMALE, JAY-AR SALUDES

    498 GAMPON, EDWARD LORENZE DICULEN

    499 GARCIA, CLARIBELLE CATAPANG

    500 GARCIA, JOVELYN MAGALLON

    501 GARCIA, RENCH VALDEZ

    502 GARFIN, JOSE RICARDO JR ADAP

    503 GARGARINO, CHERRY LYN BALIAUT

    504 GATPANDAN, MARVIN REYES

    505 GAVINO, ARVEE LOS BAÑOS

    506 GAYONDATO, AXEL MORALEDA

    507 GAYTA, CHRISTOPHER JOHN INAMAC

    508 GAYTANO, GAYMAR II FABIC

    509 GENEROSO, ROLANDO DELA TORRE

    510 GENIO, PATRICK NOEL ZOZOBRADO

    511 GENON, CHRISTIAN CUA

    512 GERADELA, ELGIN JR MISLOS

    513 GERERO, RYAN VILLAR

    514 GESMUNDO, JESSA APULI

    515 GILO, JANICA MARRI

    516 GILO, KARISSA MAE RODRIGUEZ

    517 GIPAL, JAYEL MARI VENTOSO

    518 GODOY, DEMIE TROY ROSILLO

    519 GOMBA, MAEMAR CATALAN

    520 GONZAGA, JERALD LOUIE MAGALONA

    521 GONZALES, DONNA ESPINELI

    522 GONZALEZ, MIGUEL FRANCISCO BURGOS

    523 GOOD, MICHELLE ANNE TABLIZO

    524 GRANADO, MA LUISA SALVADOR

    525 GRANDE, JOSEPH CHRISTIAN PERCINCULA

    526 GREGORIO, GLENN JANSSEN ABUGAN

    527 GREGORIO, LUIS JUSTINE CAIGA

    528 GRIJALDO, KEVIN JAN ENERLAN

    529 GRUTA, DYAN ALCANTARA

    530 GUADIZ, CAIRO YNO GABRIEL FLORENDO

    531 GUATATO, NICOLE JAN DELOS TRIÑOS

    532 GUERRERO, RALPH LERY URMATAN

    533 GUERRERO, SAMANTHA KAMILLE ACERON

    534 GUEVARRA, ALLEN DAVEY RODRIGUEZ

    535 GUILA, GABRIELLE TUAZON

    536 GUILLERMO, JOHN MARK PEROLINA

    537 GUINGAB, FERDINAND JR ALMOJERA

    538 GUINGAB, OSCAR JR MESINA

    539 GUINTO, JOSE POCHOLO TOLENTINO

    540 GUISADIO, JOHANNA WHIL RIVERA

    541 GUMADLAS, NOELBERT NICOLAS

    542 GUMAWA, NERRY SHANE GALICIA

    543 GUNDA, JOHN MERVIN VILLALUNA

    544 GUTIERREZ, JEROME ESCOBIDO

    545 HARDIN, LLANIE HANIBO

    546 HERMOGENES, RODEL FACTOLARIN

    547 HERNANDEZ, JOHN ERICH VER

    548 HERNANDEZ, JUSTINE HACE CABIGAO

    549 HERNANDEZ, MAIREN EIMY LOIS RAMBANO

    550 HERRERA, JOHN PAUL CUTAB

    551 HERRERA, LAURICE JANE PARAS

    552 HILARIO, NORBERTO III DE UNGRIA

    553 HIPE, LESTER SAMSON

    554 HISOLER, BERNIE ABICO

    555 HISONA, REZZA MICHELLE NERI

    556 HIZON, JOSEPHINE MAE AMBROCIO

    557 HONRADO, DAN LOUIZ HORTAL

    558 HUELA, ERNEST VIEN TOLENTINO

    559 IBAJO, ED VINCENT AMPOAN

    560 IBAÑEZ, JAHRED MOTIN

    561 ICBAN, MARTIN HERRERA

    562 IGNACIO, HAROLD JIED

    563 IGNACIO, LAWRENCE HARVEY SIOSON

    564 IGOY, ROMEL JR ZURITA

    565 IMPERIAL, MARK JOSEPH CANTRE

    566 INMENZO, IVAN JASON ARMADA

    567 ISON, PRINCESS MARIELLE VERGARA

    568 ISON, RITCHELLE CELINE MALIGAYA

    569 JACOBE, KEVIN CENAL

    570 JALIT, RIZZA MADERAL

    571 JAMIN, JANEEN KLAUDETTE RADIGOS

    572 JAMITO, REYMUND PLAZA

    573 JAMOLOD, EMERSON TOLENTINO

    574 JARADAL, JEZREEL DAHOTOY

    575 JARLEGO, LORENZ ARMAN OBRIQUE

    576 JASANGAS, ROLEN JR TAGACAY

    577 JAVATE, WENCY FAJARDO

    578 JAVIER, NEIL CARLOS NAVARRO

    579 JAYA, JETTRO SYLVESTER JUMAWID

    580 JIMENEZ, AR-ANN DELFIN

    581 JIMENEZ, BEVERLY ROSE ORINDAY

    582 JOSE, LEO PAUL VALLEJO

    583 JOSE, LOPEZ JR ANGEL

    584 JOSOL, DOMINIC ROSS ELLI

    585 JOSON, JOENEL BOGNALOS

    586 JOTOJOT, RHADJUL ABRAHAM

    587 JULIANO, ARVI BALTAZAR

    588 JUMAGDAO, JYD LABRAGUE

    589 KALAW, KRISHELLE JIMENEZ

    590 KARAGDAG, RAEMAR ANTHONY GREGORIO

    591 KATIGBAK, CHRISTIAN NEIL ROMA

    592 KOPPIN, JOSHUA CHRISTIAN CABILIN

    593 LA MADRID, ALDRIN PANDONGGAN

    594 LABENDIA, CLAIRE DE GUZMAN

    595 LABIAN, RUBY LYNN MAGBUTAY

    596 LACABA, JOHN RAYMUND CORCIEGA

    597 LACAP, REVEN SINAJON

    598 LACHICA, JANELLE ITUCAS

    599 LACORTE, ERIK CHRISTOPHER CERNA

    600 LACSON, PATRICIA CAMILLE HOFILEÑA

    601 LACUESTA, TRICIA MAY DE GUZMAN

    602 LADAC, PAIKAH BERRO

    603 LADERA, GEREWIN ED ABAN

    604 LADISLA, JOROEL RYLE FONTANILLA

    605 LAGARTERA, NEEKA PATRICIA SILORAN

    606 LAGDAAN, EMMANUEL PADULINA

    607 LAGMAN, COLEEN BAUZON

    608 LAGMAN, DENCZAR NAMA

    609 LAGMAN, EMIL VILLEGAS

    610 LAGO, KENNETH MANALO

    611 LANDICHO, JOHN NILO URETA

    612 LANZADERAS, JOREN ESGUERRA

    613 LAPE, JESHUA ADAM UY

    614 LAPE, WINZY HOPE LAGAHINO

    615 LARA, GENEVA BEA MOREDO

    616 LASAY, GWENEIVERE BAUTISTA

    617 LASI, FRANCES DOREEN BUNAG

    618 LAUDE, JOEPETE SISNORIO

    619 LAURENTE, JOCYNTH AN DOLAR

    620 LAXAMANA, SIDNEY LEIGH RAMOS

    621 LAZO, ARVIN TOLENTINO

    622 LAZO, KAREN AMOLO

    623 LEGASPI, WILLIE CALITIS

    624 LEONEN, KRISTOFFER JAMES VILLANUEVA

    625 LEONOR, ESTHER LYN MUSNI

    626 LEYSON, SHALLAL MIASCO

    627 LI, CHARLES CHUA

    628 LIBONGCOGON, LEONA LYN SOLIS

    629 LICAS, CHRISTOPHER CHARLES GUMABAY

    630 LICAYO, BENSON DAMIAN

    631 LIM, ANNALIN MAI SANTOS

    632 LIM, CARL ALLEN BAUTO

    633 LIM, CYRUS PETER MIGUEL

    634 LIM, GEORGE JR BULASO

    635 LIM, GLYNEZ KYLE CATBAGAN

    636 LIM, MART DWAYNE EDUARTE

    637 LIMBO, JHON MICHAEL MURILLO

    638 LIMBO, JOHN FELIX MAGDARAOG

    639 LINATOC, CHRISTIAN ROCKY DE SILVA

    640 LINDO, JAMES LLANERAS

    641 LINTAG, GABRIEL SOYANGCO

    642 LLANES, ARLI ROSE LAT

    643 LLAVE, CAMILLE JUSTINE

    644 LLIDO, MELGASZAR FELISILDA

    645 LOBREN, LEVIN ANGELO OCANO

    646 LOCADING, NEHEMIAS PANTOJA

    647 LOCAÑAS, ALYZA MAE ZAMORA

    648 LOPEZ, CAMILO III MATITU

    649 LORA, DENMARK HAYAHAY

    650 LORIAGA, JOHN ERICK FAMINIAL

    651 LOSBAÑOS, MARCO OLIVER ECHAVIA

    652 LOZANO, ARVIN TAN

    653 LUGUE, LORENZO ANGELO DE LA CRUZ

    654 LUMAAD, NILO LABOR

    655 LUMILAN, RIA JOYCE AQUINO

    656 LUPIG, RENZ AARON JANDA

    657 LUSPO, REYGIE UY

    658 LUZON, GABRIEL ACERA

    659 MAAÑO, PRINCE LESTER CAPISTRANO

    660 MABALOT, ANTHEA VICTORIA VISTA

    661 MACABALO, JERALD RAPSING

    662 MACALINAO, ARWIN JED MANUEL

    663 MACALINAO, MADEL IBARROLA

    664 MACALLA, GIAN PAULO BLANCO

    665 MACAYAN, MARK JOSEPH TUZON

    666 MACOMB, BEN KLEVER ANGELO TOLENTINO

    667 MACOSE, ANNA MARIE PAGDANGANAN

    668 MADAMBA, ROYL PATRICK BENEDI-AN

    669 MADEJA, IAN PAULO SANTOS

    670 MADELO, DINAH PEARL SOLEDAD

    671 MAGABO, VINCENT LORENZ ADORABLE

    672 MAGARSE, KAYZELLE SHYNE SAMIS

    673 MAGBOO, TOM HAGEN OLAN

    674 MAGHANOY, JONABELLE SUAN

    675 MAGLALANG, JANNINE AMIEL PONCE

    676 MAGLALANG, YVAN ROBIN FANGON

    677 MAGLUYAN, PAMELA KIM DONNELLE GREPO

    678 MAGNAIT, MARCUS PHILIP GONZALEZ

    679 MAGNAYE, LORENZ CARAAN

    680 MAGSIPOC, CLARISSA MANANSALA

    681 MAGSUMBOL, JAMES CYRIL PAGUNSAN

    682 MAGTUBO, GERALDINE DORONILA

    683 MAHINAY, LHEA DELANOSA

    684 MAJA, QUINNIE GALVE

    685 MALLABO, JACK RYAN PASILABBAN

    686 MALLARI, JAIMILENE LACAP

    687 MALLORCA, MARIEL GREGORIOS

    688 MALONG, AISAH ARCEO

    689 MAMANGUN, JOSE ROBERTO GALINO

    690 MAMAYOG, SHAMIR JUSTINIANO

    691 MANA-AY, MARK ANTHONY MUÑOZ

    692 MANA-AY, PRIMROSE BACLAY

    693 MANABAT, CRISTER NICOLH CAÑEDA

    694 MANALANG, KARLO ROMAN

    695 MANALO, ALBERT CHICO

    696 MANALO, IRRA EDRALYN LUSTRE

    697 MANALO, JELLENIE REYES

    698 MANALOTO, MILTON MAGALONG

    699 MANAOIS, CLARENCE BILLEDO

    700 MANAOIS, JOMAR RAMOS

    701 MANAOIS, MARTIN ALBERT MEJIA

    702 MANAUG, BERNADETTE LASTRA

    703 MANDANAS, JHONDEE MAR ROXAS

    704 MANDOCDOC, KELVIN JAMES CRUZ

    705 MANDOCDOC, PAULINE VI INTAC

    706 MANGABAT, JOHN PAULO MERCADO

    707 MANGANSAKAN, SITIE HINDERA PAGUITAL

    708 MANIAGO, RAYMOND MIRADOR

    709 MANINANG, APRIL ANN FLORES

    710 MANIO, JEFFREY CARLO TAPIRU

    711 MANIQUEZ, LEONEL RESENTE

    712 MANITCHALA, MILVIN AVILA

    713 MANLA, REY MART PALINGCOD

    714 MANLAGÑIT, JAMES OSCAR ARAOJO

    715 MANSILONGAN, JASON AGUAS

    716 MANSONATA, ROMNICK PAMULAGAN

    717 MANTUPAR, HONEY GALE HONDRADE

    718 MANTUPAR, RALPH KIRBY LORENO

    719 MANUBAG, KARL PATRICK RUSSELL

    720 MANUCDUC, EMMA MARY GOMEZ

    721 MANUEL, MIKEE ANNE MENDOZA

    722 MANUEL, REMABELLE MALICSI

    723 MANZANO, REYNARD BULAC

    724 MANZANO, RIKKI FRANCISCO

    725 MAPALO, JEFFREY AVENIDO

    726 MARAMBA, KATLYN KATE FERNANDEZ

    727 MARANAN, KIMBERLY ANN SABLON

    728 MARASIGAN, JUAN CARLOS CAMPOS

    729 MARASIGAN, RAI BONGBONG ALFILER

    730 MARAVILLAS, LAMECH JARED VILLARANTE

    731 MARAÑON, MITZI SCHMIDT

    732 MARCELINO, MARC CHRISTHOPER ROSIMO

    733 MARCOS, EARL QUINN CHRISTIAN

    734 MARFA, ROCELLE GUICO

    735 MARIANO, EFRAIM AMIEL PANTIG

    736 MARIANO, GEL VARIAS

    737 MARIANO, JOHN ROMYR GALANGERA

    738 MARIANO, MARK RENZEL HERNANDEZ

    739 MARQUEZ, ABIGAIL JOY BAUTISTA

    740 MARQUEZ, MARK JOSEPH PILI

    741 MARTIJA, BRENT NIKKO ABAÑO

    742 MARTIN, ALDWIN PAMINTUAN

    743 MARTINEZ, KIM JOKO ANDAYA

    744 MARTINEZ, VAL JR TAGUIMACON

    745 MARTIZON, JOHN ARTHUR NISPEROS

    746 MARTY, FRANCIS PAOLO PANGANIBAN

    747 MARZO, SHINTARO DIMALANTA

    748 MASAHUD, MOHAMMED GANIE

    749 MASANGKAY, MARK OLIVER IBANA

    750 MASANGKAY, RAISA VIENA ALABASTRO

    751 MASCARDO, ARGESON BASIAO

    752 MATAWARAN, DENIS JAN FERNANDEZ

    753 MATAWARAN, LANCE RAPHAEL CAMAT

    754 MATES, JAY BART PAYDOEN

    755 MATIAS, JENIROSE BAÑADA

    756 MATIC, IAN JUSTINE MUNCADA

    757 MATITO, JOHN LHAR DE DIOS

    758 MAYOR, DARREN TROY LINGAO

    759 MELENCION, JEA MAY VILLAR

    760 MELGAR, CHARLESTON ORCAJO

    761 MELINDO, JAYVE GALIT

    762 MENDIGORIN, ROLAND MISOLA

    763 MENDOZA, CLARK NICOLE RAZ

    764 MENDOZA, IVY RODRIGUEZ

    765 MENDOZA, KARL CEDRIC PASCUAL

    766 MENDOZA, MA VERNADINE EVANGELISTA

    767 MENDOZA, SAMSON ARGETE

    768 MERCADO, ANGELO LUIS EVALLE

    769 MERIALES, GELCE CLAVERIA

    770 MESINA, MAURICE ANNE SERRANA

    771 MICABEL, IVEE JOY ENGLIS

    772 MIGUEL, FREYJA IVORIE CASTILLO

    773 MILLOREN, REY MARK ARTIGO

    774 MINA, JHAZZIR CERDOÑOLA

    775 MINA, KENEX CARL CRUZ

    776 MINGUILLO, CHESTER WISE FORTUS

    777 MIRABUENO, JAYSON JAY DE LOS SANTOS

    778 MIRANDA, CHELSIE PATRICIA DEMONTEVERDE

    779 MIRANDA, JOSEPH UDAUNDO

    780 MIRANDA, PAUL JOSHUA BALAGTAS

    781 MIRARZA, PAUL KEVIN MANAGUIT

    782 MISSION, CARLA JANEAH GALLENERO

    783 MOJICA, HANNAH GRACE LUPISAN

    784 MOLINA, JAMES AGUSTIN FLORES

    785 MOLINA, WINGEL CONCEPCION

    786 MONARES, MARY JOY BENAVIDES

    787 MONTALBO, ROCHELLE LOPEZ

    788 MONTAÑEZ, MARY GRACE GREGORIO

    789 MONTEHERMOSO, JESSU RAMOS

    790 MONTIEL, MARIA ANGELICA GARCIA

    791 MONTUD, SITTIE NIZHRAN ALLYSSA DORO

    792 MONVILLE, RED ROSE BLEZEL ARAYA

    793 MONZON, JERIC ADRIAN BUTIU

    794 MORA, JUSTIN MANUEL CABRITO

    795 MORADOS, ROBERT PLAME

    796 MORALES, ANDREW REGINO II BALABA

    797 MORALES, WILLY JESS DANGLIWAN

    798 MORENO, KRIS-ANNE SANCHEZ

    799 MOTIA, KING HARRY CARURUCAN

    800 MUHAMMAD, SHOAIB ABAD

    801 MUMBING, SONGKOY III LEE

    802 MUNGCAL, ABEL DIZON

    803 MUSÑGI, LEVENIER MALIWAT

    804 MUTIA, ROY MANAYAN

    805 MUZONES, MELIZA LAMPARERO

    806 MUÑOZ, ARYANNA CRISTELLE OROZCO

    807 NAANEP, ROLDAN ANGULO

    808 NADONZA, LEONARD

    809 NAGAMORA, JAMALICAH ABDUL

    810 NAJORRA, CHRISTOPHER GUERRERO

    811 NALZARO, ANTONIO JR GRACIA

    812 NANIONG, KAIRO GERHARD SISOR

    813 NATOC, NEHEMIAH ANONOY

    814 NAVA, REY JAMES HAYAGAN

    815 NAVALE, DORIEN IVAN FARIO

    816 NAVARRETE, DANIEL FRANCISCO GUERRERO

    817 NEGOSA, KENT ARROYO

    818 NERICUA, ROBERT TAC-AN

    819 NEÑERIA, EMEROE VEN BASYL MURILLO

    820 NIERE, JOSE ALEXANDER MENDIOLA

    821 NIPAS, RICHELLE MAE HITGANO

    822 NIÑALGA, SHERWIN FRANCIS VERGARA

    823 NOLASCO, CHRISTIAN RONNIVER DE LEON

    824 NOMABILES, JOCELITO ANIBO

    825 NOVA, SKYE DARRENCE UBAG

    826 NOVILLA, MARIEL JOY CAMINADE

    827 NOVILLA, RENESIY MARCO

    828 NUEVA, MAICA GAELA SAN JOAQUIN

    829 OBCEMEA, LYCA DYAN ABADILLA

    830 OBEDOZA, KING JOHN PASTOR

    831 OBRERO, JOY ARCA

    832 OCLARIT, ERIC SADAVA

    833 ODIÑA, JOHN BRYAN SUPEÑA

    834 ODTUHAN, EDILBERTO COSGAFA

    835 OGALINOLA, ROJOHN REPROTO

    836 OJENO, CARL ANTHONY ISIDRO

    837 OLAIVAR, JHONJAY PASADAS

    838 OLAÑO, CYRIL IBO

    839 OLEO, MELVAR DOLLETE

    840 OLESCO, RAY ANGELO DEMEGILLO

    841 OLID, SHAIRA MAE AMPOSTA

    842 OLVENIA, ARVIN CLYDE ARGUELLES

    843 OMEGA, GIRLIE FALGUERA

    844 OMONGOS, GEORGE JR CALUNOD

    845 ORIG, KEANU JOHN PREISLER

    846 ORIGENES, CARLOS LENIEL CUARTILON

    847 ORTEGA, JAYNE KAZANDRA PAE

    848 OSA, JOHANNA ERICKA FELICITAS

    849 OSEÑA, GICEL MARI IDOS

    850 OSIO, ONIC FEDRIC CATUNAO

    851 OTADOY, JOHN RAPHAEL FUENTES

    852 PABLO, COLEEN AINA SAMSON

    853 PABLO, REINIEL DAN APOSTOL

    854 PACADA, NEVIN II RODA

    855 PACHECA, DANILO JR ALCAZAR

    856 PACHECO, PAULO ARNEL ARTIGA

    857 PADDAYUMAN, CHELSSA SANTIAGO

    858 PADERON, JENN KARMELA ILAO

    859 PADILLO, AL FRANCO MUAÑA

    860 PADUA, ANGELICA ROSH GIGANTONE

    861 PAGADUAN, PRAULINE LOUISSE PULIDO

    862 PAGDILAO, MENCHIE ANN GRACE GALUT

    863 PALABINO, RESELYN AMOR

    864 PALAO, DAVID JOSEPH TORRES

    865 PALCIS, RENAFLOR LERONA

    866 PALLONES, MYLENE CATARMAN

    867 PAMITTAN, JANINE BLANCHA

    868 PAMOTILLO, GLYDALE PAULANE VARGAS

    869 PANALIGAN, RIANNA CHER DOMINGO

    870 PANCHO, CHARLAINE BUFI

    871 PANDEZ, SAMANTHA AGBAYANI

    872 PANGILINAN, MARVIN ROSUMAN

    873 PANGILINAN, PAUL NICKO GAZA

    874 PANGOD, LORENCE ESTOLAS

    875 PANOPIO, ARRICK KRISTOFFER SOMBILLO

    876 PARAZO, ELEAZAR CARLO CATUBAY

    877 PAREDES, RENALD JOSEPH CABANTING

    878 PARINAS, HENRY AGUSTIN

    879 PAROLE, JOMMEL DELA CRUZ

    880 PARTOSAN, KEVINSON LABO

    881 PASCUA, EMMANUEL INGHOY

    882 PASION, CHARLES ANDREW CASTILLO

    883 PASTORIL, TYRONE KENT LEOP

    884 PATEÑA, MAEREL TACULAD

    885 PATRIA, ROHAN CANQUE

    886 PAULAR, MA HEIDI DE LEON

    887 PAULICAN, IVAN REY SOMOROSTRO

    888 PAZ, CARMELO JULIUS CALONGE

    889 PENULIAR, SHERWIN CLAUDIO

    890 PEPITO, DEANE DANEL LUGATIMAN

    891 PERALTA, BEATRICE DIZON

    892 PERCANO, CAMILLE JOIE ARRIOLA

    893 PEREZ, AIMIE JOYCE CABAS

    894 PERFAS, JOHN KENNETH PALAMARA

    895 PESASICO, SAMSON JR MOSCA

    896 PESCA, GERALD VINCENT BAUTISTA

    897 PESCONES, JOEFRE OBON

    898 PEÑA, CARMELA MARIE MOOG

    899 PEÑA, JAN JEMUEL CANTIVEROS

    900 PEÑA, SELIG ELROY JHON CASTILLO

    901 PEÑAFLOR, JOHN LARGO

    902 PICARDAL, JAKE RIPALDA

    903 PIELAGO, JEFFREY RIVERA

    904 PIGOS, JODELYN DEL PILAR

    905 PIMENTEL, CHRISTIAN DALE REGINALDO

    906 PINEDA, CAMILLE UMAHON

    907 PINEDA, GIAN RAYNIEL REYES

    908 PIOL, MARESTEL GUTIERREZ

    909 PIQUERO, CHARLENE MILAR

    910 PIZARRA, CATHERINE REYES

    911 PLAZA, JASON CUENCA

    912 POBLETE, RHEMO ANTHONY SANTIAGO

    913 POLICARPIO, CLAYSTONE MAR BULLOZO

    914 POPULI, CLARISSA MACATANGAY

    915 PORCIL, EMIR ACABAN

    916 PORLAS, ROSETH PLANAS

    917 PRIMA, IAN STEVE ANDUYON

    918 PRINCIPE, IAN ANGELO RABINO

    919 PUERTO, DARYL DIHAYCO

    920 PUNO, JAYGER CARL VILLARAZA

    921 PUNZALAN, JOHN RONEIL MILAGROSO

    922 PURO, MARK JOSEPH VILLAFUERTE

    923 PURUGGANAN, VINCENT PIERRE RAYMUNDO

    924 PUYO, DENIEL GENNE PILARES

    925 PUZON, PAUL ADRIAN MARZAN

    926 QUETUA, MARY JOSIE DELA CRUZ

    927 QUIAMBAO, CRISTINE CLAIRE OLALIA

    928 QUIDLAT, BENJAMIN III MINGO

    929 QUILATON, JASON CAROPE

    930 QUINIQUINI, ANGELO ALECVER ACEDO

    931 QUINTO, CRISTINE JOYCE CALIGUIRAN

    932 QUIRIADO, JOHN RICO OMAY

    933 QUIROL, JEFFREY MANGUBAT

    934 RABANG, ACE JOYCE MATEO

    935 RABINO, MARK ANDRE CARTICIANO

    936 RAFAEL, ALLYSSA MARIE NALLAS

    937 RAFAELA, CRISTINE JOY HINGPIT

    938 RAFAILA, EFREN JR GALAO

    939 RAGAY, MARK ANTHONY DACLES

    940 RAMESO, CHARLES JOHN FORIOL

    941 RAMIREZ, KALVIN JUNE ALFOJA

    942 RAMIREZ, MELCHOR III BERNABE

    943 RAMISO, DANICA AMOR SEBASTIAN

    944 RAMOS, AIRA MALONZO

    945 RAMOS, ALVYN ISANAN

    946 RAMOS, CASE LYN CENIZA

    947 RAMOS, DAN REDENTOR SISON

    948 RAMOS, HONEY LYNN DOLOGUIN

    949 RAMOS, JOSEPH RINGAIS

    950 RAMOS, MARIGOLD OBIAS

    951 RAMURAM, JEREMEEH SAQUING

    952 RANA, WELBERT CENIZA

    953 RANCES, JASON POMPERADA

    954 RANCES, JAY KENNETH REALIZAN

    955 RAPADAS, MARIE-GOLD LAVARIAS

    956 RASTRULLO, RAFFY JAMES REGALA

    957 RAVANERA, ARNULFO JR CALDINO

    958 RAVIDA, KIM PAULINO

    959 RAZON, JAN JOEVIL AMANTE

    960 REAL, MARK JOSEPH MACALINTAL

    961 RECAMADAS, ALDREI ZAMM DEQUIÑA

    962 RECOLETO, LOREN GRACE ANG

    963 REDUBLADO, GREGEL JR GARDE

    964 REFRAN, MARK DEXTER BRONIA

    965 REGALA, RICO ALVARAN

    966 REGALADO, DWIGHT NEIL HERRERA

    967 REGALADO, JERALD ASTRONOMO

    968 REINARES, HANNAH DIZON

    969 RELOJ, CRISTOPHER JOHN TONGIO

    970 RELOTA, CHRIS EMMANUEL JOMOC

    971 RESURRECCION, JOVIRON GATDULA

    972 RETA, MARY GRACE RASE

    973 REYES, CHRISTINE PEARL SANTOS

    974 REYES, JASTIN MIGUEL CAPILI

    975 REYES, JOHN PAOLO DIAMITAS

    976 REYES, KARL HANZ OLORAZA

    977 REYES, KYRYLLE MAE CRISOSTOMO

    978 REYES, RAVEN ROBLES

    979 RIBERAL, RHUWIN BELTRAN

    980 RICOHERMOSO, GENELYN LINCHOCO

    981 RICOHERMOSO, JEMUEL RAMOS

    982 RIESGO, SHARMAINE MIKAELA

    983 RIVERA, CAMELA BONIFACIO

    984 RIVERA, CHRISTIAN COLLIN CONTADOR

    985 RIVERA, KLEINTON TED ESTEPA

    986 RIVERA, MARLON TARROBAGO

    987 RIVERA, XYZA VADA MAREE LAGURA

    988 RIVERO, ANTOINETTE MARIE FERNANDO

    989 ROA, KELLEI MARC AVILA

    990 ROBERTO, JOHN CARLO FAJARDO

    991 ROBIN, MEIJEK PILAPIL

    992 ROBLES, CHRISTIAN SALVADOR TINGSON

    993 ROBLES, VINCENT SOLOMO

    994 ROCAMORA, GEMART BOMONGCAG

    995 RODELAS, SHARLAINE LLADOC

    996 RODRIGO, YANCY ROD SUGALA

    997 RODRIGUEZ, GERALD PERALTA

    998 RODRIGUEZ, JAN JERALD LABAY

    999 RODRIGUEZ, JOHN PAUL ALDA

    1000 ROJAS, PERINA ATHENE ERICA DIMAS

    1001 ROLDAN, FATIMA MAY DE ASIS

    1002 ROMAN, FERNANDO JR PAGUIO

    1003 ROMERO, KAREN CAGBABANUA

    1004 RONQUILLO, JHON MARIE OSORIO

    1005 ROSAL, KEYVEN MAMARIL

    1006 ROSARIO, NESTOR JR ASPIRAS

    1007 ROSARIO, RAPHAEL PHILIPPE TAGLE

    1008 ROSENDO, KIM TRISTAN UMAGTANG

    1009 ROSETE, FRANK ANGELO ROSTRATA

    1010 ROVELO, ART LOUIE TABAG

    1011 ROY, KURT JOHN CALPASE

    1012 RUELAN, HOPE EARL GREFEL LAMPARAS

    1013 SABADO, PRECIOUS JANE VEA

    1014 SABBUN, BILLY JOE NUÑEZ

    1015 SABIANO, BRYAN JOHN BRIONES

    1016 SABIDO, JOHN NATHAN BARCELONA

    1017 SABRAN, QUEENIE JANE DELLOMES

    1018 SADURAL, SARAH GAIL PUYAT

    1019 SAGARIO, CHRIS JOSEPH PEGUIT

    1020 SAGUCIO, R’YAN JAY FENIS

    1021 SALAC, JOHN MAVERICK FUERTEZ

    1022 SALAHUDDIN, SITTI RIDZMA DUNGOG

    1023 SALAS, CHANTY LOVE MORENTE

    1024 SALAZAR, JOHN FRANCIS ROJO

    1025 SALENGA, SANIA TAMARA TONGOL

    1026 SALI-OT, FILMAE ANGEL ALIÑO

    1027 SALIVIO, MARCO ALLEN SABALLEGUE

    1028 SALMORIN, MAICA ALVAREZ

    1029 SALTING, CLARENCE FRANK INALDO

    1030 SALVADOR, MARIA LOURDES GARCIA

    1031 SALVALEON, RAYMARK MACAYAN

    1032 SALVEDIA, CLANDINE LUNA

    1033 SALVIO, RYAN LOUISSE PANGUITO

    1034 SAMARITA, ANGELICA AMOR MAAS

    1035 SAMPEDRO, JOHN MICHAEL IGNACIO

    1036 SAMPORNA, JUN CHRISTIAN MATABARAN

    1037 SAMSICO, AARON EARL DE GUZMAN

    1038 SAN GABRIEL, MICHAEL JOHN ROXAS

    1039 SAN JOSE, CARLO PAGKATIPUNAN

    1040 SAN LUIS, RASCHENE EDITH NIETO

    1041 SANCHEZ, MARVIN LEONARD ENRIQUEZ

    1042 SANDOVAL, ERROL ARMINGTON

    1043 SANTELICES, RALPH REYES

    1044 SANTOS, ALEXANDRA VALIENTE

    1045 SANTOS, EMMANUEL JEROME FLORES

    1046 SANTOS, JEREMY EARL TOLEDO

    1047 SANTOS, VIVIALYN MONTANO

    1048 SARDOMA, JESSAMAE GONZAGA

    1049 SARIGUMBA, RENZ GODFREY ADORABLE

    1050 SARILE, ALDWIN GABRIELLE NERI

    1051 SARMIENTO, APRIL JEROMEE FELLIZAR

    1052 SARMIENTO, ROSE EDEN ESPINA

    1053 SARSALEJO, REJI CONDE

    1054 SAUMAY, SALMAN BUCAY

    1055 SAZON, PAULA ISABEL LAZARTE

    1056 SEBASTIAN, JOHN EMIL CARIÑO

    1057 SEE, GEORGE LAWRENCE CHUA

    1058 SENCIL, CLAIRE SOBREVEGA

    1059 SEPANTON, ART SALUTIN

    1060 SERA, REGGIE LOUIS PATRON

    1061 SERRANO, GLECIE MARASIGAN

    1062 SEVERINO, JONATHAN AQUILLO

    1063 SIALANA, JEFFREY COLOYAN

    1064 SIATON, SOFIA LOIS ROMERO

    1065 SIBAYA, ERIEDER COCHESA

    1066 SILVA, ANGELICA TRICIA EBORA

    1067 SILVOSA, RAYMOND JADE RAVELO

    1068 SINDAY, JOSELITO DALUMPINES

    1069 SIO, JOHN BENJAMIN SARMIENTO

    1070 SIODINA, JOHN RAY SIANG

    1071 SISON, KIMBERLY PASCUAL

    1072 SO, JAMES HENRY FLAMINIANO

    1073 SOLAIMAN, FARHAN TAMPUGAO

    1074 SOMIDO, ROMEO RUSSEL HAM

    1075 SORIANO, ELLA MARIE MAGNO

    1076 SORIANO, HANNAH PATRICIA UMAGUING

    1077 SORIANO, JOHANNAH ALAIN DE MESA

    1078 SOSA, GLEN ROBERT FIDELOS

    1079 STA CRUZ, APRIL JOY ENRIQUEZ

    1080 STO DOMINGO, ANNE RAJ GALVEZ

    1081 STO DOMINGO, SHARA MAE LAMAR

    1082 SUAREZ, JOHN HERIS PACHECO

    1083 SUAREZ, JOSE NEIL CATACUTAN

    1084 SUBONG, CAROL JANE VARGAS

    1085 SULMACA, VAN JAY SANTOS

    1086 SUMALACAY, GIA MAY SUBEBE

    1087 SUNGA, JOSEPHINE MARIE ELLAINE CALAYO

    1088 SUSAS, VAN WARREN SANO

    1089 SUYMAN, RALPH JOHN BALIGUAT

    1090 SY, GIO EDUARDO MAGNO

    1091 SY, MAURO CARIÑO

    1092 TABAO, LORENZO MENDOZA

    1093 TABO, JACOB JEWEL CAGUIÑGIN

    1094 TACDERAN, JOMAR FERNANDEZ

    1095 TACSAY, HIKARI

    1096 TAGANAHAN, FRANZ EARL LIBOT

    1097 TAGUBA, REYNATO OTERO

    1098 TALA, JEFFREY CLIFFORD ADVINCULA

    1099 TALAVERA, JUSELLE MAÑALAC

    1100 TAMARES, JESSA JAY MICLAT

    1101 TAMPIS, DANIELLE DE MESA

    1102 TAN, CEFERINO KEVIN ABLIN

    1103 TAN, JUDD MAVERICK RUFIN

    1104 TAN, MAXILYN CHUA

    1105 TANGLAO, EUNICE JERELLE DOLOR

    1106 TANJUAN, JEANNE ALLYSSA MARIE BUENSUCESO

    1107 TANTOY, ROBINILO BONGABONG

    1108 TANYAG, IAN ALFONSO LOREN

    1109 TAPPA, JOMER ESTAYO

    1110 TARIGA, JOSEPH HAYDN PALAPAS

    1111 TARUC, QUEREIN LOUIS PINEDA

    1112 TATAD, JUSTIN KYLE SILVESTRE

    1113 TAYROS, ANGELINE GAID

    1114 TE, HENNER TAN

    1115 TEJADA, DON ALBERT UMALI

    1116 TEJANO, APRILLE ROSE PASA

    1117 TENA, RIESTER NICOLE VIDAL

    1118 TEODORO, MAE ERIKA RAPLIZA

    1119 TERTE, GERALYN LARON

    1120 TIMBOL, KLAUDEEN JOIE MANGILA

    1121 TINGUB, VENICA ROSE GUERRERO

    1122 TOBIAS, ROGELIO RUZCKO

    1123 TOLEDO, JOHN XAVIER PORNEA

    1124 TOLENTINO, JEROME AVENIR

    1125 TOLENTINO, JEROME TANTAY

    1126 TOLOSA, KEITH CLARENZ DEJOS

    1127 TOPACIO, CYREEN MAE FIGUEROA

    1128 TORIBIO, LEMUEL JOSHUA SERDUAR

    1129 TORIO, BRYNDELL SIYANGBIGAY

    1130 TORRALBA, ARCHANY LOUISE BALBUENA

    1131 TORRES, AVIEANNE CHUA

    1132 TORRES, JEROME BAUTISTA

    1133 TORRES, L-E SARZONA

    1134 TORRES, LENIE PAZ

    1135 TORRES, LEVI FORD BANDAY

    1136 TORSUELA, JUAN MIGUEL SORRERA

    1137 TRAJANO, AKIMI ROSS OCAMPO

    1138 TRIMUCHA, CELPHY LUTAS

    1139 TULLAO, MARK EURI BAUTISTA

    1140 TUMANENG, REMINEL MARCOS

    1141 TUMANON, JOHN VINCENT GORDUIZ

    1142 TUPLANO, JOHN PATRICK BRECIO

    1143 TUY, JOMAR ODI

    1144 ULAN, JOHN RAFAEL PRINCIPE

    1145 ULANG, PATRICK ALIH TUAZON

    1146 UMALI, ROMEO JR IGAY

    1147 UNTALAN, BRIAN BENEDICT REYES

    1148 URBANO, DYANN TARUC

    1149 URBANO, FRANCES LOUISE TUMALAD

    1150 UY, JANESA CHUA

    1151 VALARAO, REENA AMIRAH CONCEPCION

    1152 VALDELLON, MIGUEL ANTONIO GALAURAN

    1153 VALDEZ, KRISTHA IZA VELASCO

    1154 VALDEZ, NICODEMUS OLANDE

    1155 VALDEZ, PETRI LOUIS CASTRO

    1156 VALENCIA, JASON JAY RALPH DE REGLA

    1157 VALENCIA, MARITONI CALINAO

    1158 VALENZUELA, ANNE JEAN P

    1159 VALENZUELA, NIEROS BERNARD LOPEZ

    1160 VALERIANO, ZHARINA ZANDRA LAZARO

    1161 VALLEJO, MA VIDA MONTAÑO

    1162 VARGAS, ZYRRUS IVAN SALANDANAN

    1163 VELASCO, HONEY FATIMA RICABLANCA

    1164 VELASCO, JAN MICHAEL PANTE

    1165 VELASCO, LIMWELL AGAR

    1166 VELASQUEZ, KATHERINE AGTUTUBO

    1167 VELUZ, DARREL IBARDELOZA

    1168 VENDIVIL, MARC CARLO OCAMPO

    1169 VENTURA, MARIA ANGELA EMPERADOR

    1170 VENUS, XANDRA RICCIA MARTURILLAS

    1171 VERAS, CHARMAINE JARDIN

    1172 VERZO, CARMELA PERSINCULA

    1173 VICTORE, JEROME RENBERT PESA

    1174 VILLACORTA, KRISTOFER JOHN ARAÑA

    1175 VILLALOBOS, JOSHUA MICHAEL ENDOZO

    1176 VILLAMAYOR, JOHN ALAN LOPEZ

    1177 VILLAMIN, JONATHAN MARK BISCOCHO

    1178 VILLANUEVA, ALLEN EDWARD JIMENEZ

    1179 VILLANUEVA, CHRISTIAN KEVIN CASAÑAS

    1180 VILLANUEVA, ELMER HERMRICK MARTE

    1181 VILLANUEVA, JAN RHOTER GOMEZ

    1182 VILLANUEVA, JUDIMER MANDANAS

    1183 VILLAPANDO, CHRISTIAN JOSEPH DIAZ

    1184 VILLAPANDO, KEVIN JIMENEZ

    1185 VILLAR, NEVALYN BANTILAN

    1186 VILLAS, NICASIO AVANZADO

    1187 VILLEGAS, MARYEL CASTILLO

    1188 VIRTUDAZO, CERICA EBARLE

    1189 VIRTUDAZO, TEEJAY DOSEO

    1190 VISITACION, RAYLAND GIMENEZ

    1191 VISPERAS, JONATHAN TARAPE

    1192 VIVAS, JOHN BRYAN TALAVERA

    1193 YABUT, ROSTOM USI

    1194 YAGO, JOHN ANGELO NOLASCO

    1195 YAMBING, JOHN MICHAEL PASION

    1196 YANGUAS, CHRISTELLE JOYCE BORDO

    1197 YATCO, HANNA CORAZON ALVAREZ

    1198 YBAÑEZ, CROMWELL GUIOGUIO

    1199 YNAYAN, THERESE MARIE CARUMBA

    1200 YODICO, MELOUDY TUBES

    1201 YU, ERNIEL JUDE ABARQUEZ

    1202 YUMUL, CARL ANDREW NANQUIL

    1203 YUTUC, MARY-HELEN SERGIO

    1204 ZARA, EDWIN JONATHAN FERNANDO

    1205 ZHUANG, MARK ALLAN AMBROCIO

    1206 ZONIO, DARIOS DOMINGO

    1207 ZULUETA, MA GIRLIE RABADILLA

    1208 ZURITA, CHRISTIAN ANDREW TOLICO

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