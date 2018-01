Roster of MAP Presidents

Name and Year

1. Eduardo Romualdez 1951

2. Sergio Corpus 1952

3. Leonides Virata 1953-1954

4. Sixto Orosa Jr. 1955

5. Roberto Lim 1956

6. Aurelio Montinola Jr. 1957

7. Salvador Villa 1958

8. Antonio Delgado 1959

9. Delfin Rivera Cruz 1960

10. Jorge Revilla 1961

11. Eduardo Taylor 1962

12. Tomas Benitez 1963

13. Eugenio Padua 1964

14. Arturo Tanco Jr. 1965

15. Sixto Roxas 3rd 1966

16. Geronimo Velasco 1967

17. Vicente Paterno 1968

18. Vincent Recto 1969

19. Edgardo Tordesillas 1970

20. Louis Da Costa 1971

21. Victor Guevara 1972

22. Jaime Laya 1973

23. Antonio Ozaeta 1974

24. Mauro Blardony Jr. 1975

25. Cesar Buenaventura 1976

26. Dante Santos 1977

27. Oscar Balagot 1978

28. Santiago Dumlao Jr. 1979

29. Vicente Jayme 1980

30. Raul Boncan 1981

31. Filemon Berba Jr. 1982

32. Victor Lim 1983

33. Rizalino Navarro 1984

34. Jose Cuisia Jr. 1985

35. Ramon Sy 1986

36. Jose Facundo 1987

37. Jesus Tambunting 1988

38. Ramon del Rosario Jr. 1989

39. Guillermo Luchangco 1990

40. Enrique Esteban 1991

41. Antonio Henson 1992

42. Oscar Hilado 1993

43. Roberto de Ocampo January 1994

44. Corazon de La Paz February to December 1994

45. Arthur Aguilar 1995

46. Edward Go 1996

47. Peter Garrucho Jr. 1997

48. Monico Jacob 1998

49. Rafael Buenaventura January to June 1999

50. Arsenio Bartolome 3rd July to December 1999

51. Juan Santos 2000

52. Ricardo Pascua 2001

53. Ramon Dimacali 2002

54. Edward Fereira 2003

55. David Balangue 2004

56. Simon Paterno 2005

57. Evelyn Singson 2006

58. Albert Del Rosario 2007

59. Edgar Chua 2008

60. Joey Bermudez 2009

61. Eusebio Tan 2010

62. Felino Palafox Jr. 2011

63. Eduardo Francisco 2012

64. Melito Salazar Jr. 2013

65. Gregorio Navarro 2014

66. Francisco del Rosario Jr. 2015

67. Perry Pe 2016

68. Marife Zamora 2017

69. Ramoncito Fernandez 2018