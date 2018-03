USPGA Houston Open scores

Leading scores after second round of the USPGA Houston Open on Saturday: (USA unless noted, par-72):

133 – Beau Hossler 65-68

134 – Rickie Fowler 66-68, Sam Ryder 66-68, Abraham Ancer 68-66, Nicholas Lindheim 68-66

135 – Paul Dunne (IRL) 64-71, Bronson Burgoon 67-68, Jordan Spieth 68-67, Kevin Tway 65-70, Julian Suri 66-69

136 – Shawn Stefani 67-69, Ryan Palmer 66-70, Murray Grayson 67-69, Matt Kuchar 68-68, Shane Lowry (IRL) 68-68, Luke List 68-68, Chesson Hadley 68-68, Bud Caulay 67-69, Sam Saunders 70-66, James Hahn 69-67, Henrik Stenson (SWE) 68-68, Brett Stegmaier 66-69

AFP