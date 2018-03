Valsar Championship scores

Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour Valspar Championship in Tampa, Florida (USA unless noted, par 71):

136 – Corey Conners (CAN) 67-69

138 – Paul Casey (ENG) 70-68, Brandt Snedeker 70-68, Tiger Woods 70-68, Ryan Palmer 72-66, Kelly Kraft 68-70

139 – Sean O’Hair 71-68, Jason Kokrak 72-67, Justin Rose (ENG) 70-69, Webb Simpson 71-68, Keegan Bradley 69-70

140 – Bob Estes 70-70, Jimmy Walker 69-71, Tyrone Van Aswegen (RSA) 75-65, Trey Mullinax 72-68, Louis Oosthuizen (RSA) 71-69, Patrick Reed 71-69, Blayne Barber 70-70, Sam Burns 71-69

141 – Bill Haas 73-68, Branden Grace (RSA) 73-68, Adam Hadwin (CAN) 71-70, Shane Lowry (IRL) 71-70, Zach Johnson 73-68, Rory Sabbatini (RSA) 70-71, Luke List 70-71, William McGirt 71-70, Chris Kirk 70-71, Steve Stricker 70-71

AFP