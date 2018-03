WGC Mexico Championship scores

Leading first-round scores on Thursday in the World Golf Championships Mexico Championship (par-71):

64 – Louis Oosthuizen (RSA)

65 – Xander Schauffele (USA), Chris Paisley (ENG), Shubhankar Sharma (IND)

66 – Kiradech Aphibarnrat (THA) Rafael Cabrera Bello (ESP)

67 – Jon Rahm (ESP)

68 – Sergio García (ESP) Pat Perez (USA), Tony Finau (USA), Brian Harman (USA), Rickie Fowler (USA)

69 – Russell Henley (USA), Dustin Johnson (USA), Phil Mickelson (USA), Bubba Watson (USA) Alexander Norén (SWE), Patton Kizzire (USA), Marc Leishman (AUS), Brendan Steele (USA), Daniel Berger (USA), Thomas Pieters (BEL)

70 – Jhonattan Vegas (VEN), Kevin Kisner (USA), David Lipsky (USA), Charley Hoffman (USA), Patrick Cantlay (USA), Adam Bland (AUS), Jordan Spieth (USA) Tyrrell Hatton (ENG), Adam Hadwin (CAN)